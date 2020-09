Chelsea Women: O desempenho das atletas nos selecionados nacionais

Oito atletas do Chelsea Women entraram em campo por suas respectivas seleções nacionais. Destaque para Sophie Ingle que completou 100 jogos com a seleção de País de Gales. Entretanto, Guro Reiten, Pernille Harder e Melanie Leupolz balançaram as redes adversárias nos jogos classificatórios para a Eurocopa. Confira o desempenho das atletas do Chelsea.

País de Gales

Sophie Ingle completou 100 jogos pela seleção galesa. A futebolista entrou em campo na derrota do País de Gales frente ao selecionado norueguês. Do outro lado, Maren Mjelde, Maria Thorisdottir e Guro Reiten, atletas do Chelsea, integraram o plantel da Noruega. O jogo teve o placar final de 1 a 0 para a Noruega e o gol foi marcado no minuto 30. Guro Reiten, dona da camisa 11 do Chelsea, foi a autora do gol norueguês.

Classificação (grupo C): Noruega 15, País de Gales 8, Bielorrússia 6, Irlanda do Norte 5 e Ilhas Faroe 0.

Suécia

Magdalena Eriksson, capitã do Chelsea FC, atuou durante os 90 minutos no empate em 1 a 1 entre Suécia e Islândia. Além disso, Jonna Andersson, lateral-esquerda do time londrino, entrou em campo e completou 50 partidas com o selecionado sueco.

Classificação (grupo F): Suécia 13, Islândia 13, Hungria 7, Eslováquia 4 e Letônia 0.

Dinamarca

8 a 0. A Dinamarca venceu a seleção de Malta pelo placar mencionado. Pernille Harder, futebolista da equipe de Kingsmeadow, fez o quinto gol dinamarquês da noite. A Dinamarca divide a liderança do Grupo B com a Itália. Ambos os selecionados com 21 pontos. Entretanto, a Dinamarca apresenta um saldo de gols de +41. Sim, saldo positivo de gols de 41 tentos. Por outro lado, a Itália de saldo de +22.

Classificação (grupo B): Dinamarca 21, Itália 21, Bósnia e Herzegovina 15, Israel 4, Malta 4 e Geórgia 0.

Alemanha

Melanie Leupolz participou da vitória da Alemanha por 3 a 0 contra a Irlanda. Posteriormente, o selecionado alemão venceu pelo mesmo placar a equipe de Montenegro. Atleta do Chelsea, Leupolz fez o segundo gol da Alemanha contra as irlandesas. Desta forma, a vitória concede a liderança do Grupo I para o selecionado alemão com 18 pontos em seis jogos. Além disso, a Alemanha já confirmou a permanência no G2 – grupo de classificação.

Classificação Grupo I: Alemanha 18, Irlanda 13 e Ucrânia 6. Grécia 4 e Montenegro 0.

Inglaterra

Fran Kirby, Bethany England, Millie Bright, Carly Telford e Niamh Charles foram convocadas para treinamentos do selecionado inglês, que foram realizados em St. George’s Park. Não foram jogos entre seleções, mas jogos-treino – 11 contra 11 – entre as convocadas do selecionado comandado por Phil Neville. Por isso, o treinador teve um plantel de 29 atletas para as sessões de atividades e treinamentos.

O primeiro jogo terminou 3 a 0 para a equipe “Home”, Fran Kirby integrou o time vencedor e recebeu o prêmio de Atleta do Jogo. Kirby concedeu duas assistências do embate, portanto, a premiação foi entregue para a atleta do Chelsea. Por outro lado, England, Bright e Charles foram integrantes do time que sofreu o revés. Além disso, Telford não atuou no embate inaugural.

Posteriormente, Telford atuou os 90 minutos do duelo secundário entre as equipes. A segunda partida teve o placar final de 2 a 1 para o time “Away”. Chole Kelly, do Manchester City, fez o gol do time “Home”. Por outro lado, Esme Morgan (Manchester City) e Izzy Christiansen (Everton) selaram a vitória do “Away”.

Próximo jogo do Chelsea Women

Por fim, a equipe londrina retorna ao calendário de clubes no final de semana. O duelo será contra o Everton, na fase quartas de final da Women’s FA Cup. O embate será realizado no domingo (27), às 9h (horário de Brasília), com mando da equipe de Liverpool. Em conclusão, o jogo entre as equipes azuis será transmitido pelo aplicativo 5th Stand.

