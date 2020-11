Chelsea Women encara Everton para colar no topo da tabela da FAWSL

Foram quatro semanas sem jogos do Chelsea Women na FA Women’s Super League (FAWSL) 2020/2021. A princípio a pausa no Campeonato Inglês representou um “brecada” no bom momento do elenco, que venceu o Manchester City por 3×1 em casa e havia batido o Arsenal na Continental Cup.

De pronto, é necessário explanar o cenário no qual o Chelsea esteve inserido. Em primeiro lugar, o elenco de Emma Hayes ficou com um jogo a menos, já que o duelo contra o Aston Villa foi adiado em decorrência dos casos de covid na equipe adversária.

Em segundo, os torneios domésticos deram espaço ao calendário internacional. Inúmeras atletas do Chelsea Women representaram suas seleções. Nesse interim, Fran Kirby que integrava a sessão de treinos das Leoas se lesionou. Até então, Kirby era uma das principais atletas ofensivas do elenco. E segundo Hayes, não há previsão de retorno para nossa camisa 14.

Bola volta a rolar

Voltando ao calendário blue, na terça-feira (3) finalmente tivemos bola rolando em Kingsmeadow. E mais um jogo grande: Chelsea x Tottenham Hotspurs pela 2ª rodada da Continental Cup. Dérbi, retomada de uma longa pausa e uma vitória para somar pontos na tabela.

Como era esperado, o Chelsea demorou a embalar no jogo. Não que tenha feito uma partida ruim, longe disso. Dominou o rival e comandou o duelo. Entretanto, só balançou as redes no segundo tempo com Erin Cuthbert (num chutaço de fora da área) e Melanie Leupolz (de pênalti). Em conclusão, foi um jogo para mostrar que a equipe tem também a paciência como uma de suas virtudes.

Confronto direto no Inglês

Por fim, foco total na FAWSL. Novamente em casa, nesse domingo (8), as Blues enfrentam o Everton, vice-líder da competição, com 13 pontos somados até aqui. A equipe de Liverpool foi finalista da Women’s FA Cup (justamente eliminando o Chelsea nas Quartas-de-Final), perdendo o título para o Manchester City no último final de semana.

Em suma, partida para testar não apenas a paciência das atletas de Hayes, mas também a vontade de ser campeãs. Afinal, as vitórias também precisam vir contra adversários diretos. A bola rola às 9h, com transmissão ao vivo no site da FA ou no FA Player.

