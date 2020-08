Chelsea Women anuncia nova assistente de Emma Hayes

A equipe feminina do Chelsea também terá novidade fora de campo na temporada 2020/2021. Desde já Emma Hayes repete a parceria com a auxiliar-técnica Denise Reddy. O anúncio foi feito pelo clube nessa quarta-feira (19). Ambas trabalharam juntas no Chicago Red Stars entre 2008 e 2010.

De pronto Reddy não escondeu a alegria em reencontrar Emma. “Estou honrada em ter essa oportunidade de trabalhar em um clube tão prestigiado e com jogadoras de nível mundial. Também estou ansiosa por trabalhar com Emma novamente”, contou ao site oficial do clube.

Quem é Denise Reddy

Ex-jogadora e com carreira na função técnica, Reddy tem 49 anos. Nesse sentido espera trazer um pouco do seu conhecimento ao futebol inglês. “Trabalhei com Denise em Chicago e ela tem grande experiência no jogo feminino. Ela vai melhorar as jogadoras diariamente com seu trabalho no campo de treinamento”, ressalta Hayes.

Reddy nasceu em 1970 e atuou no futebol universitário dos Estados Unidos entre 1980 e 1990. Ademais, em meados de 90 investiu na carreira europeia como zagueira e atuou em duas equipes. Posteriormente quando se aposentou, estudou para ingressar na carreira de treinadora. Por fim, também foi auxiliar-técnica da equipe feminina sub-20 dos EUA.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp