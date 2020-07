Chelsea Women anuncia contratação de Jessie Fleming

O Chelsea anunciou mais uma contratação para seu time feminino: a canadense Jessie Fleming. A meio-campista tem apenas 22 anos e já disputou duas Copas do Mundo e as Olimpíadas de 2016.

É o primeiro contrato profissional da jogadora. Antes, ela atuou por quatro anos em UCLA Bruins, programa de futebol da University of California, Los Angeles. Em UCLA, ela marcou 25 gols em 75 jogos.

“Eu sempre quis jogar na WSL (Superliga Feminina Inglesa). Eu acho que a liga está muito boa atualmente e há muitas jogadoras fantásticas e isso me empolga muito,” Fleming disse ao site do Chelsea.

Jessie se tornou a terceira contratação da janela de transferências do atual campeão inglês. As outras chegadas são a meio-campo da seleção alemã Melanie Leupolz e a atacante inglesa Niahm Charles.

“Jessie é uma das melhores jogadoras jovens no mundo, nós vencemos muitos clubes na disputa pela contratação dela. Isto é uma prova do bom trabalho feito por aqui nos últimos anos,” disse a treinadora do Chelsea, Emma Hayes.

Conquistas individuais no currículo

A canadense possui inúmeros méritos próprios. Foi nomeada a melhor jogadora feminina sub-20 do Canadá em 2015, 2016 e 2017. E também melhor jogadora sub-17 em 2014. Além disso, foi eleita ao melhor 11 da Concacaf Women’s Championships e foi finalista do MAC Hermann Trophy em 2017 e 2019, troféu que premia a melhor jogadora universitária dos Estados Unidos.

O Chelsea Women começa sua jornada para defender o título da WSL no dia 5 de setembro, ainda sem adversário definido. Ainda há o término da FA Cup de 2019-20 para ocorrer – a competição parou nas quartas de final, onde o Chelsea enfrentará o Everton, no dia 26 de setembro.

