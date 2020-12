Chelsea Women: Andersson e Berger se destacam nas seleções nacionais

As atletas do Chelsea entraram em campo para mais uma rodada da fase de qualificação para UEFA Euro 2022. O primeiro destaque vai para Ann-Katrin Berger, goleira do Chelsea, que fez sua primeira aparição com a seleção da Alemanha na vitória por 3 a 1 contra a Irlanda. Além da arqueira, a seleção alemã contou com Melanie Leupolz, atleta do clube de Londres, na vitória contra as irlandesas, em Dublin. Ou seja, as duas atletas do Chelsea auxiliaram o selecionado nacional na manutenção do 100% de aproveitamento na fase de qualificação.

Anteriormente, no embate contra a Grécia, Leupolz participou do jogo, mas Berger ficou no banco de reservas. Por fim, a Alemanha venceu as gregas por 6 a 0, com um placar dilatado em 4 a 0 ao término da primeira etapa. Em conclusão, a Alemanha confirmou a primeira colocação com Grupo I.

Além disso, a seleção da Suécia foi outro destaque no jogo final do Grupo F. A seleção de Jonna Andersson e Magdalena Eriksson venceu a Eslováquia por 6 a 0. Além disso, Andersson fez um dos gols da goleada, o quarto tento da partida e o primeiro gol com o selecionado sueco. Por fim, classificação assegurada ao time da Escandinávia com sete vitórias e um empate na fase de qualificação.

Por outro lado, Pernille Harder e a Dinamarca empataram sem gols diante da seleção da Itália. As dinamarquesas já asseguraram sua classificação para o campeonato europeu. Inclusive, o passaporte foi carimbado após uma vitória contra a Itália por 3 a 1. Por fim, nove vitórias, um empate e um saldo positivo de 47 gols para a Dinamarca.

Outros selecionados

Sophie Ingle atuou com a seleção de País de Gales na vitória por 3 a 0 contra a Bielorrússia. Entretanto, as galesas não conseguiram a classificação para a Euro 2022. A Irlanda do Norte avançou para a competição europeia. Por outro lado, a Escócia foi derrotada contra Portugal por 1 a 0, na terça-feira (01).

Como está a fase de qualificação?

Classificadas Euro 2022: Bélgica, Dinamarca, Inglaterra (sede), França, Alemanha, Irlanda*, Holanda (atuais campeãs), Noruega e Suécia.

* Uma das três melhores seleções na segunda colocação.

Confirmadas nos play-offs: Irlanda do Norte Rússia e Ucrânia

Ainda podem se classificar como vencedoras do grupo: Finlândia, Polônia, Portugal e Espanha.

2º colocada no grupo e ainda pode classificar diretamente: Áustria, Itália e Suíça.

Ainda pode alcançar os play-offs: República Tcheca

