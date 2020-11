Chelsea veicula nota oficial sobre retorno gradual de público

O Chelsea Football Club publicou uma nota oficial nesta terça-feira (24) se manifestando positivamente sobre a decisão de Boris Johnson, o Primeiro Ministro, e do Departamento de Cultura, Mídia e Esporte do Reino Unido em relação ao retorno gradual dos torcedores aos estádios. Segundo a nota oficial, um número reduzido de torcedores terá acesso aos estádios da Premier League. E com data agendada, decisão válida a partir de 2 de dezembro.

Primeiramente, os torcedores vão retornar em áreas de transmissão mais baixa, com máximo de 4 mil torcedores para estádios em locais de Nível 1 (alerta médio). Por outro lado, até 2 mil torcedores para localidades avaliadas no nível 2 (alerta alto).

O que disse o Chelsea

“Embora as diretrizes atuais signifiquem que não seremos capazes de retornar com a capacidade total em Stamford Bridge, o Chelsea continua com o planejamento para acomodar o maior número de fãs possível. Da forma mais justa possível, e agradecemos a paciência dos fãs no atual cenário”, afirmou o Chelsea.

Por fim, o Chelsea manifestou o seu apoio para com a Premier League. Enquanto os dirigentes continuam no trabalho integrando com a DCMS (Departamento de Cultura, Mídia e Esporte) e o Grupo de Inovação e Tecnologia do Esporte. Essa integração se deve ao projeto e organização de novos eventos-piloto. Ou seja, eventos que visam atingir capacidades maiores nos espetáculos esportivos e com a segurança dos torcedores.

Bruce Buck, dirigente do Chelsea, falou sobre o retorno gradual. “Como estou certo de que nossos fãs também o fazem, o clube dá as boas-vindas a este desenvolvimento. O Chelsea continuará a trabalhar com a Premier League e o DCMS no retorno seguro dos fãs”, afirmou Buck.

Em conclusão, a última vez que o Chelsea atuou com público no estádio foi no amistoso contra o Brighton, com o placar de 1 a 1, no Amex Stadium. Relembre.

Além disso, confira o mapa da BBC atualizado com os Niveis de cada região da Inglaterra

