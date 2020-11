Chelsea tem alterações em diretrizes dos jogos de dezembro

O Chelsea divulgou nesta quinta-feira (26), através do site oficial, as datas e horários dos jogos que serão televisionados por canais ingleses no mês de dezembro. Por isso, as diretrizes da tabela prévia da Premier League foram alteradas para o plantel de Stamford Bridge.

O primeiro jogo televisionado no mês de dezembro será Sevilla e Chelsea. O jogo está agendado para dia 2 de dezembro, às 17h (horário de Brasília), no estádio Ramon Sánchez Pizjuán, em Sevilha. O embate será realizado pela 5ª rodada da UEFA Champions League. Posteriormente, a equipe de Londres enfrenta o Leeds United também às 17h (Brasília), em Stamford Bridge.

Em seguida, os jogos contra Krasnodar, no dia 8 de dezembro, e Everton, no dia 12 de dezembro, serão realizados no mesmo horário: às 17h (Brasília). Primeiramente, o duelo contra os russos será sediado em Stamford bridge. Por outro lado, Liverpool será palco do duelos contra os Toffees.

Além disso, o Chelsea enfrenta Wolverhampton e West Ham na Premier League. 15 de dezembro, às 15h (Brasília), no Molineux. Logo após, cinco dias depois, o embate contra o WHU, às 17h (Brasília), em Stamford Bridge.

Por fim, os jogos contra Arsenal e Aston Villa. Primeiramente, um clássico de Londres no Boxing Day. 26 de dezembro, às 14h30 (Brasília), no Emirates Stadium. Em conclusão, Stamford Bridge receberá Chelsea e Aston Villa, dois dias depois do embate contra o Arsenal, também às 14h30.

