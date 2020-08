Chelsea Sub-23 vence amistoso contra Charlton

Já tem bola rolando em Cobham. A equipe sub-23 intensificou a pré-temporada e fez um amistoso nesse final de semana. A princípio, com portões fechados os Blues receberam o Charlton Athletic sub-23 e venceram. O amistoso aconteceu no último sábado (22). Thierno Ballo e George Nunn marcaram na vitória.

A equipe comandada por Andy Myers está em preparação há quase um mês. Desse modo, o grupo mira a estreia na EFL Trophy, cujos grupos foram confirmados na última semana. A estreia será no próximo dia 07/09. Mas ainda falta a FA definir as datas das demais partidas. Enquanto isso os jovens azuis fazem os ajustes finais.

Blackman jogará na League Two

Nessa segunda-feira (24) o Chelsea anunciou o empréstimo de Jamal Blackman. O goleiro de 26 anos atuará no Rotherham United na temporada 2020/2021 do futebol inglês. O arqueiro busca se restabelecer no futebol, após sofrer uma grave lesão que o deixou afastado dos gramados em 2018.

No último ano rodou pelo Vitesse Arnhem, Bristol Rovers e agora tem um novo desafio pela frente.O Rotherham foi promovido a League One. No Chelsea desde seus 12 anos, Blackman esteve nas conquistas da FA Youth Cup de 2011/2012.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp