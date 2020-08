Chelsea renova com mais um jovem da base

Depois de Trevoh Chalobah ampliar seu vínculo com o Chelsea, agora é a vez de Ike Ugbo assinar um novo contrato com os Blues. A princípio o atacante de 21 anos ficará em Londres até 2022. Além disso, Ugbo seguirá emprestado. De pronto o inglês jogará no futebol belga na temporada 2020/2021. Agora o blue buscará espaço no Cercle Brugge. Anteriormente o inglês esteve na League One, Championship e por último no futebol holandês.

No Roda JC – da Segunda Divisão – Ugbo marcou 13 gols em 28 partidas. O atacante atua na Academia desde os nove anos de idade. Também figurou na equipe campeã da FA Youth Cup de 2016 e 2017. Ele é visto como uma das promessas reais no clube. Tanto que na pré-temporada passada esteve no plantel de Lampard. Contudo, foi emprestado ao futebol holandês. Na Bélgica reencontrará uma figura conhecida.

O Cercle Brugge é treinado por Paul Clement. Ele foi treinador da Academia e auxiliar de Carlo Ancelotti na equipe principal dos Blues de 2009 a 2011. Isso deve facilitar a adaptação de Ugbo ao novo país. Acima de tudo, pode ser importante na evolução do atacante. O Cercle está na nona posição da Jupiler League após duas rodadas realizadas.

Como está a base para 2020/2021

Enquanto os reforços e saídas não são oficializados na equipe principal, a movimentação segue intensa nas categorias de base. Antes de Ugbo e Chalobah (emprestado ao FC Lorient da França), o Chelsea já havia cedido o goleiro Jaime Cumming.

O arqueiro de 20 anos atuará no Stevenage, da League Two até o final da temporada. Assim como os companheiros já citados, brilhou na FA Youth Cup de 2017 e 2018. Esse é o primeiro empréstimo de Cumming. De forma similar está Armando Broja.

O atacante de 18 vivenciará seu primeiro empréstimo. Revelado na Academia e artilheiro da base, Broja vestirá a camisa do Vitesse (Holanda) em 2020/2021. Em suma, a meta é observar seu comportamento em uma equipe profissional. Mais um a seguir afastado de Londres é Danilo Pantic. O sérvio de 23 anos passará mais uma temporada fora da Inglaterra. Pantic voltou ao seu país natal. Agora ele vestirá a camisa do FK Cukaricki.

Partida em definitivo

Na contramão dos que são cedidos a outras equipes para ganhar espaço, também há atletas partindo em definitivo. Esse foi o caso de Jacob Maddox. O meia de 21 anos já está no Vitória SC, de Portugal. O contrato é de quatro anos.

Os mais perto de uma saída

Outra situação é de quem pode deixar o clube, mesmo a contragosto. Melhor exemplo é Ethan Ampadu. Cedido ao RB Leipzig, o galês não pretende ficar mais um ano longe do Stamford Bridge. Sendo assim, o zagueiro anseia por um lugar na equipe de Frank Lampard. Por fim há Fikayo Tomori. Defensor titular em algumas partidas da temporada passada, o inglês chegou a ser vinculado ao Rennes, da França. Porém, Lampard teria ordenado uma pausa nas negociações e repensa o futuro de Tomori.

