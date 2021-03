Chelsea recebe o Everton mirando ficar de vez na zona da Champions

O Chelsea tem desafio complicado na tarde desta segunda-feira (8). Os Blues recebem o Everton e travam duelo direto por vaga na zona de classificação para a próxima UEFA Champions League. Os Toffees ocupam a quinta colocação e estão um ponto atrás dos Blues, porém com um jogo a menos.

Assim se dá a necessidade de vitória do time azul de Londres. Se ganhar, o Chelsea abrirá quatro pontos e abre vantagem sobre o rival. Além disso, a equipe se aproxima do Leicester, terceiro colocado. A partida será transmitida pelo Fox Sports, a partir das 15h.

RETROSPECTO

Chelsea e Everton tem números equilibrados na quantidade confrontos. Os Blues levam ligeira vantagem nos encontros pelo campeonato inglês. Foram 163 jogos com 60 vitórias londrinas, 53 triunfos dos Toffees e ainda somam 50 empates.

Em Stamford Bridge, os donos da casa fazem valer o mando de campo. Em 81 partidas, o Chelsea ganhou 42 vezes, enquanto o Everton só venceu 12 e 27 empates fecham o retrospecto entre eles. O último triunfo dos Toffees em Londres foi em novembro de 1994.

Entretanto, o time azul de Liverpool é uma pedra no sapato dos londrinos. Nas últimas cinco vezes que se encontraram na Premier League, os Blues venceram apenas uma.

O ADVERSÁRIO

O Everton é o melhor time da cidade dos Beatles na atualidade. A equipe comandada por Carlo Ancelotti chega a Londres com três vitórias consecutivas na Premier League. Eles são um dos melhores visitantes da competição com uma campanha de nove triunfos, dois empates e duas derrotas.

Os Toffees vivem boa fase jogando longe do Goodison Park. O último revés jogando fora de casa foi contra o Newcastle, no primeiro dia de novembro passado. Depois disso, foram sete vitórias e outros empates para o time azul de Liverpool.

FIQUE DE OLHO

O nome do Chelsea na temporada segue sendo Mason Mount. No comando de Thomas Tuchel, Mount tem atuado mais próximo do gol adversário e já balançou as redes três vezes nos últimos oito jogos. Ele foi o autor do tento que deu a vitória sobre o outro time da cidade dos Beatles.

Do outro lado, a bola da vez é Richarlison. O pombo marcou nas últimas quatro partidas e virou o primeiro brasileiro a alcançar a marca. Ele tem feito gols importantes para os Toffees, sendo definidor de placar ou inaugurando o marcador, como no clássico contra o Liverpool.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tuchel deve ter o elenco inteiro à disposição. Thiago Silva seria a única ausência, mas o brasileiro já está recuperado, deve integrar o grupo e ficar no banco de reservas.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; Hudson-Odoi, Kovacic, Kanté, Chilwell; Mount, Werner e Giroud – Thomas Tuchel

Se o técnico alemão não tem problemas para escalar o time, Ancelotti deve ter alguns. Jean Gbamin estão de fora por lesão. Além deles, o ex-comandante do Chelsea talvez ainda não tenha Seámus Coleman, Tom Davies e James Rodríguez disponíveis.

Everton: Pickford; Holgate, Keane, Godfrey, Digne; Doucouré, Allan, André Gomes; Sigurdsson, Richarlison e Calvert-Lewin – Carlo Ancelotti

FICHA TÉCNICA:

Evento: Chelsea vs Everton

Competição: Premier League – 27ª rodada

Local: Stamford Bridge – Londres

Data: 08/03/2021

Horário: 15h (Brasília)

Transmissão: Fox Sports

Arbitragem: David Coote

