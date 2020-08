Chelsea não deve viajar na pré-temporada

A pandemia do novo coronavírus provocou mudanças no esporte e com o Chelsea não foi diferente. Por precaução, os Blues devem cancelar a pré-temporada nos Estados Unidos e manter apenas as atividades na Inglaterra. De acordo com o Telegraph, a Diretoria azul pretende seguir os moldes da preparação utilizada na volta da Premier League.

Portanto, os jogos preparatórios seriam apenas com equipes locais. Na retomada do futebol inglês o time de Frank Lampard enfrentou o Reading (em Cobham) e o Queens Park Rangers (no Stamford Bridge). No entendimento do jornal inglês, essa estratégia busca evitar deslocamento a outro continente. A Premier League 20/21 está prevista para começar em 12 de setembro.

Precaução em tempo de pandemia

O Telegraph informa ainda que, apesar de ter a pré-temporada agendada, a hospedagem e viagens ainda não foram pagas. Sendo assim, não haveria prejuízo financeiro aos Blues. Por sinal, a preocupação com a pandemia alterou a preparação do time para a Champions League.

A viagem até Munique acontecerá somente nessa sexta-feira (7) e a volta será imediatamente após o jogo no Allianz Arena, na noite do sábado (8). A coletiva de imprensa de Lampard e Antonio Rudiger ocorrerá por videoconferência, do próprio hotel.

