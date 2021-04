Chelsea recebe três indicações para melhor do mês na Premier League

A Premier League volta neste sábado (01) após pausa de duas semanas por causa da Data Fifa. O Chelsea, que é quem abrirá a rodada, recebeu na última semana três indicações para os melhores do último mês.

Os Blues tiveram um atleta nomeado entre os jogadores que mais se destacaram em março pela competição e esse foi Andreas Christensen. O zagueiro dinamarquês foi protagonista na equipe londrina que teve ótimo desempenho defensivo nos 30 dias passados. Estão na briga com ele Jesse Lingard, Harry Kane, Kelechi Iheanacho, Luke Shaw, Illan Meslier e Leandro Trossard.

A outra indicação azul se deu pelo gol mais bonito do mês. Mason Mount marcou um belo tento na vitória de 1-0 contra o Liverpool, em Anfield. Ele concorre contra Harry Kane, Leandro Trossard, Kelechi Iheanacho, Che Adams, Dwight McNeil, Jesse Lingard e o golaço de letra de Erik Lamela.

Por fim, a última indicação do Chelsea foi de Thomas Tuchel entre os técnicos. O treinador alemão tem performance muito boa desde que chegou a Londres. Os Blues ainda não perderam e subiram do nono para o quarto lugar na tabela. Além disso, soma seis vitórias e quatro empates nos 10 jogos de Premier League, sofrendo apenas dois gols no período. Na corrida contra Tuchel estão Ole Gunnar Solskjaer, Brendan Rodgers e Graham Potter.

Pelos treinadores, o prêmio tem boas chances de ficar em Londres por causa da excelente campanha do time sob o comando do alemão ex-Paris Saint Germain. Tuchel já estava entre os indicados na eleição passada.

