“Chelsea ganhou na loteria com os laterais”, diz comentarista

Depois da vitória contra o Sheffield United, Graeme Souness, analista da Sky Sports, afirmou que o Chelsea ‘ganhou na loteria’ com os laterais Ben Chilwell e Reece James. Chilwell marcou o gol de empate na vitória por 4 a 1, aproveitando do cruzamento de Hakim Ziyech. Segundo o comentarista, a transferência de Chilwell para o Chelsea tornou as aparições de James desapercebidas.

“Isso acontece todo o tempo quando você compra um jogador por muito dinheiro. Todo o foco está nele. Por outro lado, [Reece] James é um jogador de ponta”, iniciou Souness. “[…] Eu não falei sobre sua força, seu ritmo e sua entrega. Em termos defensivos, ele parece já ter o necessário [para a posição]. Portanto, veremos [James] cada vez melhor.

As funções

“O lateral no jogo moderno não é um defensor em primeiro lugar. É um atleta que pode atuar um pouco na defesa, mas que avança em campo e sobe para o terço final. Ele pode entregar isso. Eu acho que James é tudo isso. Acho que ele tem absolutamente tudo em seu jogo. Então, para o Chelsea, parece que eles ganharam na loteria com seus laterais”, afirmou Graeme Souness.

—

Além disso, o Chelsea Brasil está muito próximo de ser reconhecido novamente como Torcida Oficial dos Blues. Por isso, clique no banner abaixo e nos ajude.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp