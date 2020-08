Chelsea fará amistoso contra Brighton neste sábado

O Chelsea já sabe o primeiro compromisso da pré-temporada. Neste sábado (29) os Blues vão até Brighton enfrentar o time da cidade. O amistoso foi confirmado no início dessa tarde, pelos Seagulls. De acordo com o Brighton Hove & Albion, a partida será com portões abertos. Ou seja, será o primeiro jogo com a presença de torcedores desde o início da pandemia da covid-19, em março.

Ainda segundo o clube, o Governo Inglês autorizou a venda de ingressos. Serão colocados 2.500 entradas. Elas são exclusivas a torcedores do Seagulls. Portanto, o confronto será um teste duplo: aos times e à retomada do público nos estádios ingleses.

O amistoso está marcado para 11 horas, Horário de Brasília. Brighton e Chelsea se enfrentam no Amex Stadium. No próximo dia 14 de setembro as equipes vão a campo, pela Premier League. Será o jogo de abertura entre Seagulls e Blues.

Lampard pode ter estreantes no amistoso

Após anunciar Ben Chilwell como reforço à lateral-esquerda, Frank Lampard espera contar com outros atletas no amistoso. Isso porque Thiago Silva é esperado em Londres nesta quinta-feira (27). Outro em stand-by é Kai Havertz. De certo, Hakim Ziyech e Timo Werner estão disponíveis para o duelo de sábado.

