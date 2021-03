Chelsea entra na disputa por Dahoud, segundo jornal

Mahmoud Dahoud é o novo nome na pauta de contratações do Chelsea. De acordo com o jornal Daily Mail, os Blues estariam interessados no meio-campista do Borussia Dortmund e teriam que disputar a transferência com o Manchester City.

Ainda segundo a publicação, Tottenham e Everton também gostariam de contar com o jogador, mas correm por fora. O time londrino sairia na vantagem na corrida por Dahoud pelo fator Thomas Tuchel. Foi o atual técnico da equipe azul quem pediu que o Dortmund o comprasse, em 2017.

O Chelsea conta com N’Golo Kanté, Mateo Kovacic, Billy Gilmour, Jorginho para a posição. Um nome de peso e com versatilidade daria opções a mais para Tuchel. Por isso, haveria a necessidade de uma peça a mais para encorpar o elenco nas competições da próxima temporada.

Dahoud ganha espaço e é aprovado pelos Blues

O volante de 25 anos não era visto como peça muito importante no time durante a era Lucien Favre. No entanto, após a demissão do técnico, em dezembro, o jogo virou para Dahoud. Ele ganhou espaço com Edin Terzic e acumula jogos seguidos desde o começo deste ano. Ele assumiu a posição de meia central, atrás de Erling Haaland e o desempenho do time só cresceu.

Dahoud caminha para completar a marca centenária de jogos pelo Borussia Dortmund. Ele disputou 90 partidas, somando 52 vitórias, 20 empates e 18 derrotas. Além disso, ele marcou três gols, deu seis assistências e ganhou o título da Supercopa da Alemanha, em 2019.

Segundo o site Transfermarkt, ele tem o preço avaliado em 8.5 milhões de euros, quantia considerada baixa pelas transações feitas por clubes europeus. Seu contrato com os aurinegros vai até junho do próximo ano.

Parte da torcida do Chelsea já se manifestou pelas redes sociais sinalizando aprovando a contratação do meio-campista. Um torcedor chegou a dizer que ele seria uma nova versão de Ilkay Gündogan, do Manchester City.

