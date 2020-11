Chelsea e Tottenham será o 1000º jogo da Era Abramovich

Neste domingo, o Chelsea recebe o Tottenham, em Stamford Bridge. O jogo inicia às 13h30 (horário de Brasília), em Stamford Bridge. Desta vez, o duelo ganha um significado ainda mais especial para Roman Abramovich, proprietário do Chelsea, que completará a marca de 1000 jogos no comando do time de Stamford Bridge. O início de Abramovich, na Fulham Road, ocorreu em julho de 2003 e, desde então, 999 partidas foram desempenhadas pela equipe de Londres.

Ao todo, o Chelsea soma 606 vitórias, 215 empates e 176 derrotas. 1903 gols foram marcados pelo Chelsea e 896 gols sofridos pela equipe de Stamford Bridge. Ou seja, o Chelsea acumula uma porcentagem de vitórias de 60,9% – comparado com o índice de 44,3% do período anterior ao comando de Roman Abramovich.

Mais jogos

John Terry é o atleta que mais atuou durante a Era Abramovich com 599 jogos. Posteriormente, Frank Lampard (547) e Petr Cech (494) completam o pódio. Cesar Azpilicueta (395) é o quatro colocado na lista de aparições. Por fim, Didier Drogba é o quinto colocado com mais 385 duelos.

Mais gols

Por outro lado, quando o assunto é bola na rede, Frank Lampard é o artilheiro do período de Roman Abramovich no clube de Londres. 196 gols do eterno camisa 8. Logo após, Didier Drogba marcou 164 gols e Eden Hazard converteu 110 bolas na rede. Assim sendo, Willian ficou no quarto posto do ranking com 63 gols e Salomon Kalou fechou o Top 5 com 60 gols.

Mais clean sheets

Além disso, Petr Cech é líder no índice de clean sheets pelo clube de Londres desde julho de 2003. 228 jogos sem sofrer gols para Cech. Posteriormente, Thibaut Cortois é o segundo com 58 e Carlo Cudicini tem 55. Em conclusão Kepa acumula 33 jogos com clean sheets e Henrique Hilário tem 18 jogos sem gols sofridos.

Maiores goleadas

Em conclusão, a maior vitória do Chelsea durante o período Abramovich foi um 8 a 0. Essa situação aconteceu duas vezes. 8 a 0 contra o Aston Villa, na temporada 2012/12. Além disso, na temporada 2009/10, o Wigan Athletic foi goleado em Stamford Bridge pelo mesmo placar elástico. Entretanto, o maior revés foi o 6 a 0, contra o Manchester City, na temporada 2018/19.

Mais confrontos

A equipe de Londres atuou contra 120 equipes desde julho de 2003. Primeiramente, o Liverpool com 56 jogos, 21 vitórias, 16 empates e 19 derrotas. Posteriormente, o Manchester United com 52 confrontos frente ao Chelsea: 20 vitórias, 17 empates e 15 reveses. Por fim, Arsenal, Everton e Tottenham. O time de Emirates Stadium foi derrotado em 22 jogos, o empate prevaleceu em 13 partidas e 13 vitórias do Arsenal. Em conclusão, 22 vitórias do Chelsea, 14 empates e oito derrotas para o Everton. E 22 vitórias, 12 empates e nove derrotas frente ao Tottenham.

Você pode conferir todas as estatísticas no link anexado. Os dados e índices foram gentilmente cedidos por Paul Dutton. Confira aqui.

Os troféus

Premier League: 2005, 2006, 2010, 2015 e 2017

Champions League: 2012

Europa League 2013 e 2019

FA Cup: 2007, 2009, 2010, 2012 e 2018

League Cup: 2005, 2007 e 2015

Community Shield: 2005 e 2009

FA Women’s Super League: 2015, 2018 e 2020

FA Women’s Super League Spring Series: 2017

Women’s FA Cup: 2015 e 2018

Women’s League Cup: 2020

Women’s Community Shield: 2020

FA Youth Cup: 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

UEFA Youth League: 2015, 2016

Premier League 2: 2020

Premier Reserve League South: 2011

Premier Reserve League National: 2011

Under-21s Premier League: 2014

Under-18s Premier League South: 2015, 2016, 2017, 2018

Under-18s Premier League National: 2017, 2018

Under-18s Premier League Cup: 2018

