Chelsea é o segundo time inglês mais popular do mundo

Segundo estudo conduzido pelo site Footy.com, os Blues são o segundo time inglês mais popular do mundo. O Chelsea só fica atrás do Manchester United no ranking. Assim, a pesquisa utilizou dados do Google Trends para classificar os clubes. Na ferramenta foi analisado como o interesse por cada clube da Premier League mudou na última década.

Assim, o site resolveu medir a popularidade dos times com base em buscas na internet em vez de audiência televisiva, seguidores nas redes sociais ou uniformes vendidos. Portanto, com base no sistema de pontos desenvolvido, o United foi o primeiro em todos os continentes.

Já o Chelsea, ficou em segundo também na Europa, Américas e África, além do terceiro lugar na Ásia e o quarto na Oceania. Um dos grandes fatores para a posição dos Blues foi a popularidade na América do Norte.

O estudo colocou o campeão Liverpool na terceira colocação à frente de Arsenal e Manchester City, que completam os cinco primeiros. Além disso, o Sheffield United aparece em último com Brighton e Bournemouth próximos em 18º e 19º, respectivamente. Tottenham, Everton, Leicester, Aston Villa e West Ham completam o top 10.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp