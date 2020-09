Chelsea divulga terceiro uniforme para temporada 2020/21

Nesta segunda-feira, o Chelsea divulgou a terceira camisa para a temporada 2020/21. O uniforme, que será utilizado para duelos em campeonatos internacionais, tem o fornecimento da Nike e os patrocínios da Three e da Hyundai. O novo fardamento foi inspirado no Ultramarine Air Max 180, calçado da marca estadunidense. Além disso, o design da camisa tem inspiração nos uniformes do Chelsea que foram utilizados década de 1990.

Nas últimas semanas, sites especializados em uniformes de futebol veicularam a possibilidade do terceiro kit ser oficializado pela equipe londrina. Por outro lado, o Chelsea Brasil adiantou que parte da torcida do Chelsea se manifestou negativamente sobre o novo terceiro uniforme. Devido ao modelo com faixas e cores vermelho e azul, o Crystal Palace também se manifestou através de suas redes sociais. A afirmação em tom de brincadeira do Palace abordou a semelhança do terceiro uniforme do Chelsea com o modelo Home da equipe do Sul de Londres.

Por outro lado, os modelos Home e Away do Chelsea já foram utilizados na temporada 2019/20. O primeiro uniforme, também conhecido como modelo Home, apresenta as cores tradicionais do Chelsea. Enquanto o modelo Away apresenta o azul ártico como tonalidade principal. Além disso, o Chelsea utilizou o uniforme principal 2020/21, na temporada passada, em nove ocasiões. Assim como, o uniforme Away 2020/21 foi em um jogo da temporada 2019/20.

Na temporada passada, o terceiro uniforme do Chelsea era predominantemente da cor preta, com detalhes em vermelho e branco. O terceiro kit de 2020/21 estará à venda na loja online do Chelsea a partir de 10 de setembro (quinta-feira).

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp