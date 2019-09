Chelsea divulga novo uniforme para a temporada 2019/20

O Chelsea divulgou nessa quarta-feira (04) o seu terceiro uniforme para a temporada 2019/20. Com camisas e calças predominantemente escuras e detalhes em laranja, o traje remete a história dos Blues e um ídolo holandês que passou por Stamford Bridge: Ruud Gullit.

Esse é o terceiro ano consecutivo que a Nike produz uniformes ao Chelsea e a roupa deve ser bastante usada principalmente nos jogos da UEFA Champions League. Segundo a fornecedora, a homenagem é direta. Além da gola laranja, desenhos remetem a cultura dos anos 90.

Nas imagens de divulgação, Tammy Abraham e Mason Mount foram os principais garotos propaganda da nova vestimenta. A preferência pelos pratas da casa foi alvo de elogios pelos torcedores, que gostaram de ver seus pupilos como protagonistas (assim como vem ocorrendo na temporada).

“Os fãs mais jovens vão gostar do estilo streetwear e os torcedores mais velhos vão apreciar o sentimentalismo, lembrando as lendas do clube que vestiram a camisa famosa e suas memórias de ir aos jogos. Acho que o uniforme vai agradar a quase todo mundo”, comentou Mason Mount.

Repercussão

“Acho que o uniforme vai agradar a quase todo mundo.” De fato, nem todos gostaram. Boa parte dos torcedores na Inglaterra e no Brasil criticaram principalmente a gola do uniforme. Foram várias as críticas ao modelo e as cores escolhidas pela Nike.

Nas redes sociais do clube, surgiram comentários negativos por causa do detalhe na gola.

Por outro lado, teve torcedor com outra perspectiva.

E você, o que achou?

