Chelsea confirma empréstimo de Broja ao Vitesse

O atacante Armando Broja é mais um jogador da Academia a ser emprestado pelo Chelsea. A princípio o albanês vestirá a camisa do Vitesse Arnhem, da Holanda. Ele ficará no novo clube durante a temporada de 2020/2021. Na categoria de base azul desde os oito anos, Broja assinou seu primeiro contrato profissional com o Chelsea em janeiro de 2020.

Posteriormente fez sua estreia na equipe principal. Ele substituiu Olivier Giroud contra o Everton, na vitória por 4×0 do time comandado por Frank Lampard. Esse será o primeiro empréstimo de Broja. De pronto já deixou claro o que pretende fazer na Holanda: marcar gols. “Vejo o Vitesse como o clube ideal. Quero crescer como jogador e como pessoa. E acima de tudo: marcar muitos gols. Vou dar tudo por isso”, disse.

Os emprestados da Academia

Apenas nesse mês de agosto o Chelsea já acertou o empréstimo de Trevoh Chalobah, Izzy Brown, Jamie Cumming, Danilo Pantic e Ike Ugbo. Em contrapartida na quinta-feira (20) o clube anunciou a contratação de Xavier Mbuyamba, zagueiro de 18 anos. Ele já estava sendo monitorado pelos Blues há alguns anos. Considerado novo van Dijk, Mbuyamba assinou com o Chelsea até 2023. O holandês estava no Barcelona.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp