Chelsea anuncia Melhores da Temporada 19/20

O Chelsea anunciou hoje (25) os melhores da temporada 2019/2020. Por conta da pandemia, a tradicional cerimônia em Londres não pôde ser realizada. Portanto, os vencedores foram apresentados (também escolhidos online) apenas na internet. Os prêmios foram revelados na seguinte ordem: Gol da Temporada, Melhor Atleta da Academia, Melhor Jogadora e Melhor Jogador.

Confira os ganhadores:

Gol de Tomori é o Melhor da Temporada

De pronto, Fikayo Tomori foi premiado pelo gol na partida contra o Wolverhampton Wanderers, em 14 de setembro de 2019. Na 5ª rodada ele arriscou chute de muito longe e marcou o gol. Em resumo, o golaço foi reconhecido pelos torcedores. Por fim, o tento também foi seu primeiro gol como atleta do Chelsea na equipe principal.

Reconhecimento ao talento de Gilmour

Em seguida foi anunciado o prêmio de Melhor Atleta da Academia. O vencedor foi Billy Gilmour. Aos 19 anos o meia fez sua estreia no futebol profissional vestindo a camisa azul. Joia da Academia, Gilmour atuou em partidas tanto da Premier League 2, quanto do time principal.

Apesar disso, o ano foi interrompido por uma lesão, no mês de julho. Nada que apagasse a impressão deixada na temporada. Na Premier League 2 iniciou 11 partidas das 18 jogadas do time. Marcou dois gols e contribuiu com quatro assistências. Gilmour também foi capitão na equipe campeã, após o encerramento da temporada por conta da covid-19.

No time de Frank Lampard foi eleito por duas vezes Homem do Jogo (contra Liverpool e Everton). Ao ser premiado hoje, Gilmour se junta a uma lista de atletas que hoje figuram na equipe principal, a exemplo de Tomori (vencedor em 2016), Mason Mount (2017) e Reece James (2018).

England é a Melhor Jogadora

2019/2020 é de longe a melhor temporada de Bethany England. A camisa 9 do Chelsea Women foi decisiva na Continental Cup e na campanha da FA Women’s Super League. Artilheira da equipe na temporada, com 21 gols, England foi escolhida a Melhor Jogadora.

Anteriormente England já havia sido Jogadora do Mês na Super League por duas vezes (Janeiro e Fevereiro de 2020). Também foi coroada Jogadora da Temporada na competição e terminou a Liga com 14 gols, sendo a vice-artilheira. Sendo assim, England se junta a Eniola Aluko (2015), Katie Chapman (2016), Karen Carney (2017), Fran Kirby (2018) e Erin Cuthbert (2019) na lista das Melhores do Chelsea.

Kovacic é o Jogador da Temporada

O último prêmio do dia foi o de Melhor Jogador. De acordo com os fãs, Mateo Kovacic mereceu o título. O volante foi o terceiro atleta mais presente no ano azul, com 47 jogos. Após votação popular, Kovacic receberá o prêmio em Cobham, onde participa da pré-temporada.

2019/2020 foi a primeira temporada completa de Kovacic como atleta dos Blues. Anteriormente emprestado do Real Madrid, o croata conquistou a titularidade com Frank Lampard. Dentro de campo, respondeu todas críticas recebidas anteriormente. Desse modo, aos 24 anos e dono da camisa 17, ele sucede Eden Hazard (2019) como Melhor da Temporada.

