Chegada de Werner é motivação extra, afirma Giroud

O atacante Olivier Giroud está animado com as perspectivas para o Chelsea na próxima temporada. Apesar de ter sido banco em algumas partidas, o campeão do mundo na Copa de 2018 se diz motivado. Em outras palavras, Giroud vê com bons olhos a contratação de Timo Werner, seu concorrente direto no ataque. “A chegada [de Werner] é uma motivação a mais. E eu penso que seria inevitável o clube contratar outro atacante”, disse ao site oficial do clube.

Apesar de contestado por parte da torcida, Giroud é experiente e contribui taticamente. E no entendimento do francês, não é nada anormal a Diretoria ir às compras. “O Chelsea é um grande clube, estão investindo para montar uma equipe forte e eu esperava que alguém chegasse [para o ataque]”, destaca.

Reforços aprovados

De acordo com Giroud, Hakim Ziyech e Werner têm muito a somar. “Com Ziyech e Werner nós tentaremos ser mais competitivos na próxima temporada”, ressalta. Por fim, o francês reconhece que precisará lutar por um espaço. “Não sou ingênuo, Werner não chegou para sentar no banco. Farei de tudo para garantir que o treinador se encontre em uma situação em que ele faça uma escolha difícil a cada semana”, finaliza.

