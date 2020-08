Chegada de reforços é mensagem ao grupo, afirma Rudiger

O Chelsea já tem três reforços na temporada 2020/2021. A princípio Hakim Ziyech, Timo Werner e Ben Chilwell são vistos como titulares no time de Frank Lampard em seu segundo ano nos Blues. E para Antonio Rudiger, já era esperado o clube ir às compras na atual janela.

Segundo o defensor alemão, as adições representam briga por títulos. “Sempre fico feliz em ver novos rostos na equipe. Depois da proibição de transferência no verão passado, era claro que esperávamos receber alguns reforços de verdade”, afirmou o camisa 2 ao Transfermarket.

Desse modo, somando os reforços ao elenco jovem, o sentimento é de que o Chelsea mira novos objetivos. “Com esses nomes, o clube envia uma mensagem clara ao elenco atual, de que eles querem dar um passo adiante no desenvolvimento geral. Isso ótimo”, destaca.

E a relação com os novatos, como está indo a relação? “Senti-me imediatamente bem com Hakim e a minha relação e minha opinião sobre Timo já é conhecida”, afirmou. Por fim, o titular na Seleção Alemã deixou claro que tem fome de títulos. “Ainda quero ganhar um título com a seleção nacional. Também [quero um título na] Premier League ou da Champions League“, finaliza.

