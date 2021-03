Champions League feminina no radar do Chelsea Women

Com partida de volta das quartas de final da Champions League e jogo pela Women’s Super League, confira a prévia da semana do Chelsea Women.

A batalha contra as Lobas

Na última quarta-feira (24), o Chelsea venceu o Wolfsburg na primeira partida das quartas de final da UEFA Women’s Champions League. Mesmo que o placar de 2 a 1 coloque as Blues na vantagem, não há nada garantido.

A vitória na última semana foi a primeira da história das inglesas em cima das Lobas em sete confrontos. Além do histórico desfavorável, o time londrino também sofreu um gol fora na primeira partida. Dessa forma, uma vitória simples faz com que as alemãs avancem, porém o Chelsea pode se dar o luxo de apenas empatar para ir às semis.

Entre os dois jogos, ambas as equipes jogaram pelas suas respectivas ligas nacionais. O Wolfsburg venceu por 3 a 1 o time do Sand, enquanto Sam Kerr e companhia bateram o Aston Villa pelo placar de 2 a 0.

Emma Hayes não terá disponível Niamh Charles (suspensão), Maren Mjelde (lesão) e Bethany England é dúvida. Por outro lado as Lobas possuem apenas Lena Oberdof (suspensão) como deslfaque.

O jogo será na próxima quarta-feira (31), às 09 horas da manhã no horário de Brasília. Do mesmo modo que a ida, a partida também será em Budapeste, Hungria.

A briga pela liderança continua

Após o grande confronto na Champions, as Blues irão voltar seus olhares para a Women’s Super League, onde são as atuais líderes.

Pela 19ª rodada, recebe o Birmingham City para reafirmar sua primeira posição. O adversário ocupa a parte de baixo da tabela, com três derrotas e dois empates em seus últimos cinco jogos. Se quiser voltar ao caminho das vitórias o time do oeste da Inglaterra precisará derrubar uma fortaleza.

Em contrapartida, as londrinas vem de uma fase excepcional, tendo vencido os últimos cinco jogos pela liga e não levando nenhum gol nessa sequência.

A partida será novamente na casa do Chelsea, Kingsmeadow, e ocorrerá no domingo (04) às 08:30 da manhã (horário de Brasília).

