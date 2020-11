Carragher aponta John Terry como melhor zagueiro da era Premier League

Jamie Carragher foi o convidado do Drivetime, atração do portal TalkSport. O ex-zagueiro, e comentarista futebolístico atualmente, foi questionado sobre os cinco atletas mais difíceis que ele enfrentou durante sua carreira. Em uma lista encabeçada por Thierry Henry e Lionel Messi, Carragher apontou John Terry, ex-zagueiro do Chelsea, no Top 5 do ranking pessoal. “Para mim, ele é o melhor zagueiro da era Premier League. Era o meu tipo de jogador. Para ser honesto, uma melhor versão de mim”, iniciou Carragher.

“Acho que a sua habilidade no futebol é muito subestimada. Ele foi um ótimo jogador. Eu fui fazer minha lista e não tinha um jogador inglês. Eu queria colocar algum atleta [inglês] na lista, como não consegui colocar Steven [Gerrard] nela. […] Ele podia lançar a bola por 40/50 jardas com o pé esquerdo”, disse o ex-zagueiro do Liverpool sobre o ex-campeão do Chelsea.

Assim sendo, a lista de Jamie Carragher é constituída da seguinte forma. Thierry Henry, na primeira colocação, e Lionel Messi, no segundo lugar. Posteriormente, Carragher apontou Xavi, como o terceiro colocado, e John Terry ficou com o quarto melhor posto. Por fim, Paolo Maldini foi o quinto nome mencionado por Jamie Carragher.

Em conclusão, o Chelsea Brasil publicou matérias históricas sobre os ídolos do clube de Londres. Confira mais informações sobre a carreira de John Terry, na equipe de Stamford Bridge.

—

Além disso, o Chelsea Brasil está muito próximo de ser reconhecido novamente como Torcida Oficial dos Blues. Por isso, clique no banner abaixo e nos ajude.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp