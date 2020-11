Billy Gilmour fala sobre sua permanência no Chelsea

Billy Gilmour admitiu em entrevista ao Four Lads Had A Dream Podcast, reverberada pelo Daily Mail, que esperava ser emprestado nesta temporada. Afinal, o Chelsea investiu fortemente no mercado de transferências e contratou vários atletas na temporada 2020/21. Entretanto, o jovem de 19 anos mencionou sua felicidade em permanecer e brigar por uma vaga no time comandado por Frank Lampard. O futebolista escocês acumulou 11 aparições na temporada passada e retornou aos treinamentos, na semana passada, após lesão que o tirou das atividades.

Permanecer no Chelsea

“Eu nunca pensei que estaria onde eu estou agora. Eu pensei que talvez, no ano seguinte, eu seria emprestado, iniciou o futebolista. “Eu sempre tive um plano de passar pela base do Chelsea. Ganhar experiência no primeiro time e depois entrar na equipe. O treinador [Frank Lampard] levou Jody Morris e Joe Edwards, meus treinadores dos 18 até os 23 anos, para serem os assistentes”, afirmou.

A oportunidade

“Eu fiz a pré-temporada com o time. Posteriormente, eu fui treinar com o plantel e depois entrei no vestiário da equipe principal. Eu estava muito feliz e fiz alguns jogos. “[…] Eu peguei minha chance, eu trabalhei duro e eu acreditei em mim e na capacidade de chegar no topo e atuar contra os jogadores de alto nível”, disse o futebolista.

A base do Chelsea

“Você observa os jovens atletas chegando ao Chelsea atualmente. Por exemplo, Mason Mount, Reece James, Tammy Abraham e Fikayo Tomori. Eles ganharam a FA Youth Cup sete vezes nos últimos 10 anos. É incrível, a preparação dos jovens é ótima e eu tenho que dar o próximo passo na minha carretilha, ir e me desafiar novamente”, disse Billy Gilmour.

Por fim, confira outros trechos da entrevista de Billy Gilmour.

