Bethany England renova por quatro anos

A atacante Bethany England assinou um novo contrato com os Blues, válido por quatro anos. Nesta temporada, a artilheira marcou 21 gols em todas as competições e foi nomeada Jogadora da Temporada pela Superliga Feminina (WSL). Além disso, ela afirmou o quão feliz está dizendo que a renovação “significa muito, especialmente em um grande clube como o Chelsea”.

“Eu já passei muito tempo aqui, então estender esse contrato é muito bom”, afirmou a atleta. Ela já levantou dois troféus com o time nesta temporada. Assim, a sua expectativa é que “muitos títulos possam vir para o clube, especialmente a Champions League”. Entretanto, a jogadora ainda busca seu primeiro gol na competição europeia. “Estou ansiosa por estarmos de volta. E espero que este seja o ano que traremos a taça para casa”, previu a inglesa.

Assim, o diretor geral do Chelsea, Paul Green, assumiu a satisfação de poder contar com a atleta. “Nós estamos encantados com a extensão do contrato de Beth. Ela foi fantástica nos últimos 18 meses e teve grande papel no sucesso da equipe”, exaltou. Além disso, ele terminou dizendo que está “animado para ver o desenvolvimento da atacante porque só agora está chegando ao seu auge”.

