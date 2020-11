Ben Chilwell: O bom momento é mérito de toda a equipe

Ben Chilwell concedeu entrevista ao site oficial do Chelsea sobre alguns tópicos recorrentes nas últimas semanas do time de Londres. Primeiramente, a solidez defensiva da equipe. Posteriormente, o impacto de Edouard Mendy. Por fim, o lateral-esquerdo comentou sobre o próximo duelo do Chelsea, diante do Sheffield United. A partida está agendada para sábado (7), às 14h30 (Brasília), em Londres. Confira o pré-jogo do Chelsea Brasil.

O lado defensivo da equipe

“O que foi destacado na equipe nesse início de temporada foi o lado defensivo da equipe. Portanto, não é mérito somente nos defensores ou do goleiro, mas de toda a equipe que assumiu esse elemento defensivo”, iniciou o lateral […] “O que foi fundamental para a equipe foi parar de sofrer gols. Uma equipe de sucesso tem que somar muitas partidas com clean sheets ao longo da temporada. Há sinais positivos de que resolvemos o lado defensivo. Espero que possamos continuar”, iniciou Ben Chilwell.

Edouard Mendy

“Se você ver Edou treinando, ele faz o gol parecer pequeno. Não sei se você observa isso na televisão, mas ele é absolutamente enorme! Como pessoa, ele é provavelmente uma das pessoas mais descontraídas que você conhecerá. Ele se adaptou muito rapidamente, se dá bem com todo mundo e fala inglês muito bem. Isso provavelmente o ajudou muito e ele é uma pessoa muito fácil de lidar”, afirmou.

Sobre o jogo contra o Sheffield United

“Eles [Sheffield United] incomodaram muitos times bons por causa do futebol que jogam. Pode ser muito difícil atuar contra eles. Estamos completamente cientes de seus atributos e do que eles podem trazer para um jogo. Além disso, estamos cientes de que eles podem ser cirúrgicos se não estivermos no jogo”, disse.

“Temos plena consciência de onde eles estão na tabela de classificação. Precisamos estar no jogo e completamente focados [no duelo]”, concluiu Ben Chilwell.

Por fim, confira aqui toda a entrevista de Ben Chillwell ao site do clube de Londres.

