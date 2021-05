Ben Chilwell: “Foco total no próximo jogo”

Fazendo sua primeira temporada pelo Chelsea, Ben Chilwell contribuiu nas duas semifinais que participou com os azuis. Esteve em campo nas vitórias contra Manchester City pela FA Cup e Real Madrid pela Champions League.

O lateral inglês admitiu estar vivendo um ótimo momento, mas sabe que existem outras tarefas:

“É claro que você sonha com estes momentos, chegar à final da Champions League, da FA Cup e o desafio de terminar entre os quatro primeiros da Premier League. Esta é a razão pela qual eu me juntei ao Chelsea, para ganhar troféus, e jogar grandes partidas durante toda a temporada”.

“Este é o caso agora. Estamos em duas finais de copas e lutando para terminar entre os quatro primeiros! Isso faz você pensar, você trabalhou duro por toda sua carreira para chegar a clube como o Chelsea e para ter a oportunidade de jogar nestes jogos agora, é apenas uma sensação incrível”.

É necessário se desligar das outras competições

Apesar disso, Ben Chilwell sabe reconhecer que grandes vitórias fazem com que a confiança do time aumente, e isso pode virar um problema se não for bem administrado. É necessário colocar essas vitórias para trás e focar nos próximos objetivos.

“Quando você derrota uma equipe, isso lhe dá confiança de que você pode fazer isso novamente. Isso é normal, mas nós os [Manchester City] enfrentaremos no fim de semana. Este é o próximo jogo que estamos jogando, este é o jogo no qual estamos totalmente concentrados.”

“Obviamente é difícil depois de quarta-feira [classificação contra o Real Madrid], quando todo o time está em alta, mas vamos ter que tentar desligar isso por duas ou três semanas. Temos um jogo fundamental pela FA Cup e mais quatro jogos importantes da Premier League e queremos ganhar todos os quatro para garantir nosso lugar na Champions League. Embora seja difícil desligar a emoção de quarta-feira, temos hoje um jogo importante que precisamos vencer”.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp