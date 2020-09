Azpilicueta e Bright premiados com PFA Community Champions

Cesar Azpilicueta e Millie Bright foram premiados com o PFA Community Champions, premiação da Associação dos Futebolistas Profissionais sobre ações dos atletas na comunidade. Os prêmios foram entregues aos atletas do Chelsea em reconhecimento ao apoio de ambos com a Chelsea Foundation. Azpilicueta e Bright receberam os prêmios na semana passada em Cobham – centro de treinamento da equipe londrina.

Azpilicueta foi nomeado pelo envolvimento com a Chelsea Foundation e seu comprometimento com as causas sociais do clube. Além disso, o defensor é presença certa no “Community Days”, projeto mensal da Chelsea Foundation, além do apoio do alteta durante a pandemia de Covid-19.

Sobre a premiação, Cesar Azplicueta mencionou sua felicidade no recebimento da honraria. “Estou muito feliz em receber o PFA Community Champion. É importante para mim tentar e inspirar pessoas. Não só dentro do campo, mas fora do campo também”, afirmou o espanhol.

Millie Bright, vice-capitã do Chelsea Women, foi indicada por uma série de eventos durante a temporada. Por exemplo, a realização de sessões de perguntas e respostas com os programas de desenvolvimento das equipes femininas de futebol. Por isso, no momento da entrega da premiação, Bright afirmou ser “uma honra para ela receber esse troféu”, iniciou.

“É muito bom ver o trabalho da Fundação na nossa comunidade, especialmente nas áreas que envolvem meninas e futebol feminino. Sempre gostei de fazer parte dos eventos, eles fazem diferença na vida das outras pessoas e eu espero que eu também possa fazer a diferença durante os eventos que eu participo”, completou Millie Bright.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp