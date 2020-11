Atletas do Chelsea Women são indicadas para The Best 2020

A FIFA divulgou nesta quarta-feira (25) a lista das atletas indicadas ao The Best FIFA Football Awards 2020, a premiação de melhor do mundo segundo a entidade futebolísticas. A premiação dos(as) futebolistas na edição 2020 será realizada no dia 17 de dezembro e integrantes do Chelsea Women foram indicadas para diversas categorias da premiação. Primeiramente, três atletas dos Blues foram indicadas para o prêmio de melhor Atleta: Pernille Harder, Ji So-yun e Sam Kerr. Posteriormente, Ann Katrin-Berger está dentre as indicadas para melhor Goleira.

Assim sendo, Emma Hayes foi apontada como uma das melhores técnicas do mundo e concorre ao prêmio individual. Em conclusão, Sophie Ingle, atleta dos time de Londres, concorre ao Prêmio Puskas pelo gol marcado contra o Arsenal. Ou seja, seis indicações para atletas do Chelsea no The Best FIFA Football Awards 2020.

Por isso, confira as categorias com indicações de integrantes da equipe de Kingsmeadow.

As indicadas para melhor Atleta

Lucy Bronze (Inglaterra / Olympique Lyonnais / Manchester City WFC)

Delphine Cascarino (França / Olympique Lyonnais)

Caroline Graham Hansen (Noruega / FC Barcelona)

Pernille Harder (Dinamarca / VfL Wolfsburg / Chelsea Women)

Jennifer Hermoso (Espanha / FC Barcelona)

Ji So-yun (Coreia do Sul / Chelsea Women)

Sam Kerr (Austrália / Chelsea Women)

Saki Kumagai (Japão / Olympique Lyonnais)

Dzsenifer Marozsán (Alemanha / Olympique Lyonnais)

Vivianne Miedema (Holanda / Arsenal WFC)

Wendie Renard (França / Olympique Lyonnais)

Indicadas para melhor Goleira

Ann-Katrin Berger (Alemanha / Chelsea Women)

Sarah Bouhaddi (França / Olympique Lyonnais)

Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Suécia / VfL Wolfsburg / Atlético de Madrid Femenino)

Alyssa Naeher (Estados Unidos / Chicago Red Stars)

Ellie Roebuck (Inglaterra / Manchester City WFC)

Indicadas (os) para Melhor Técnica (o)

Lluís Cortés (Espanha / FC Barcelona)

Rita Guarino (Itália / Juventus Women)

Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea Women)

Stephan Lerch (Alemanha / VfL Wolfsburg)

Hege Riise (Noruega / LSK Kvinner)

Jean-Luc Vasseur (França / Olympique Lyonnais)

Sarina Wiegman (Holanda / Dutch national team)

FIFA Puskás Award

Shirley Cruz (CSR) – Costa Rica vs Panamá [Concacaf Women’s – fase de qualificação] (28 Janeiro 2020)

Giorgian De Arrascaeta (URU) – Ceará SC vs CR Flamengo [Brasileirão – Brasil] (25 Agosto 2019)

Jordan Flores (ING) – Shamrock Rovers FC vs Dundalk FC [Campeonato Irlandês] (28 Fevereiro 2020)

André-Pierre Gignac (FRA) – UANL Tigres vs Pumas UNAM [Liga MX – México] (1º Março 2020)

Sophie Ingle (GAL) – Arsenal WFC vs Chelsea Women [FA Women’s Super League – Inglaterra] (19 janeiro 2020)

** Além disso, você pode conferir o gol de Sophie Ingle, atleta do Chelsea, no link anexado.

Zlatko Junuzović (AUS) – SK Rapid Wien vs FC Red Bull Salzburg [Bundesliga – Áustria] (24 Junho 2020)

Hlompho Kekana (AFS) – Mamelodi Sundowns FC vs Cape Town City FC [Premier Soccer League – África do Sul] (20 Agosto 2019)

Son Heungmin (COR) – Tottenham Hotspur FC vs Burnley FC [Premier League – Inglaterra] (7 Dezembro 2019)

Leonel Quiñónez (EQU) – Universidad Católica vs CSD Macará [Serie A – Equador] (19 Agosto 2019)

Luis Suárez (URU) – FC Barcelona vs RCD Mallorca [LaLiga – Espanha] (7 Dezembro 2019)

Caroline Weir (SCO) – Manchester City WFC vs Manchester United WFC [FA Women’s Super League – Inglaterra] (7 Setembro 2019)

Além disso, você pode conferir as outras indicações no site do The Best FIFA Football Awards. Por fim, as votações ao público também estão abertas. Confira aqui as categorias e vote!

Em conclusão, o próximo jogo do Chelsea Women será contra o West Ham, no dia 6 de dezembro, às 9h30 (Brasília), em Kinsgmeadow. Por outro lado, a equipe de Emma Hayes conheceu ontem (24) o primeiro adversário na Liga dos Campeões. Confira aqui.

