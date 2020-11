Atletas do Chelsea entram em campo na League One e Two

As divisões principais da Europa pararam os calendários em decorrência da pausa internacional para as seleções. Entretanto, alguns atletas do Chelsea entraram em campo para os duelos válidos pela EFL Trophy, League One e League Two.

Accrington Stanley

Atletas do Accrington Stanley, Tariq Uwakwe e Nathan Baxter entraram em campo na vitória por 1 a 0 contra o Barrow, em jogo válido pela EFL Trophy. Inclusive, no time rival, Yoan Zouma, irmão de Kurt Zouma, integrou o plantel do Barrow no revés de terça-feira (10). Por outro lado, Tariq e Baxter ficaram no banco de reservas no embate contra o Northampton Town, na League One.

Assim sendo, Jon Russell, outro atleta emprestado pelo Chelsea, entrou em campo como titular e levou aproximadamente 90 minutos para abrir o placar. Por fim, o gol de Jon Russell daria números ao duelo. Um resultado que coloca o Accrington na parte superior da tabela de classificação.

Burton Albion

Teddy Sharman-Lowe, atleta do Chelsea emprestado ao Burton Albion, fez importantes defesas no empate em 1 a 1 contra o Fulham Sub-21, na EFL Trophy. Posteriormente, Lowe defendeu penalidades máximas e garantiu o ponto extra (sim, esse é o regulamento da EFL Trophy) após o Burton vencer o duelo da marca da cal.

Bristol Rovers

Por outro lado, Luke McCormick encarou um dia difícil com o Bristol Rovers. Ele foi um dos dois atletas substituídos no intervalo da derrota por 4 a 1 contra o Fleetwood Town.

Stevenage

Jamie Cumming assegurava um clean sheet com o Stevenage até o minuto 80 (35º 2T), quando o Morecambe empatou o jogo e deu números finais na League Two. Entretanto, esse ponto foi suficiente para o Stevenage, time de Jamie, sair da zona de rebaixamento da divisão.

