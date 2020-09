Atletas de destaque com a camisa 10 do Chelsea na Premier League

O Chelsea FC, através do site oficial do clube, listou os melhores camisas 10 do clube que atuaram na Premier League. Essa lista relembra que o Chelsea terá um novo camisa 10 na temporada 2020/21: Christian Pulisic. Deste modo, a torcida do Chelsea tem boas lembranças da numeração ao decorrer das décadas. Vale ressaltar que Pulisic já utiliza a camisa 10 na seleção dos Estados Unidos.

Por isso, há esperança por parte da torcida que Pulisic repita, com a camisa 10, a história de outros atletas que vestiram o uniforme do Chelsea e a numeração cobiçada. Confira histórias de atletas que produziram bons momentos com a 10 londrina.

Gavin Peacock

Utilizou a camisa 10 em 1993/94. O atleta marcou gols em jogos importantes como os duelos com o Manchester United, em casa e fora, com o placar de 1 a 0. Além disso, os seis gols na campanha que culminou na final da Copa da Inglaterra. Fato que o Chelsea não alcançava em 24 anos. Posteriormente, Gavin Peacock seria o primeiro jogador do Chelsea que marcaria um hat-trick na Premier League. Em fevereiro de 1996, contra o Middlesbrough, na vitória por 5 a 0.

Mark Hughes

Usou a camisa 8 logo após chegar ao Chelsea em 1995. Mark Hughes trocou a 8 pela 10 no ano seguinte ao ponto final de Peacock no time londrino. Consequentemente, Hughes protagonizou uma campanha de destaque na temporada 1996/97. Por isso, ele foi escolhido o Jogador do Ano do Chelsea na temporada 96/97. O galês fez uma parceria de sucesso com Gianfranco Zola, marcando 14 gols com o time azul de Londres. Inclusive, cinco gols foram na campanha da conquista da Copa da Inglaterra. Na época, título que o Chelsea não vencia em 27 anos.

Joe Cole

Recebeu a 10 do Chelsea quando acertou sua transferência do West Ham para o time de Stamford Bridge. Em sete temporadas, Cole atuou em 282 jogos e marcou 39 gols. Além de conquistar Copas da Inglaterra, o atleta assegurou três títulos de Premier League com o Chelsea. Destaque para a campanha em 2007/2008, pois foi a primeira vez que o Chelsea disputou a final da Champions League. Por outro lado, Joe Cole recebeu o prêmio de Atleta do Ano do Chelsea naquela temporada.

Juan Mata

A camisa 10 do Chelsea foi dada ao espanhol em 2011, após sua chegada do Valencia. Além disso, o atleta foi figura essencial na conquista da Champions League em sua primeira temporada na Inglaterra. Mata também proporcionou um papel de destaque na campanha vitoriosa da Europa League, ocorrida na temporada seguinte. Consequentemente, Juan Mata foi escolhido Atleta do Ano do Chelsea em duas oportunidades. Nos anos de 2012 e 2013.

Eden Hazard

Após a saída de Mata, Eden Hazard trocou de numeração: de 17 para 10. Esse fato ocorreu antes da temporada 2014/15. Exatamente nesta temporada, o Chelsea produziu uma campanha de destaque e conquistou Campeonato Inglês e Copa da Liga Inglesa. Portanto, o belga também alcançou prêmios individuais na referida temporada. Foi o primeiro atleta que conquistou o prêmio de Futebolista do Ano e Jogador do Ano pela PFA no mesmo ano.

Willian

Quando Hazard foi negociado com outra equipe, Willian assumiu a camisa 10. O brasileiro assumiu um papel de liderança no jovem plantel comandado pelo técnico Frank Lampard. Willian marcou 11 gols e se tornou o primeiro jogador que marcou, pelo menos, um gol na Premier League em cada mês do ano.

