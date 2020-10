O Chelsea empatou em 3 a 3 contra o Southampton, jogo válido pela quinta rodada da Premier League. A partida foi realizada no sábado (17) e os gols do Chelsea foram marcados por Timo Werner (duas vezes) e Kai Havertz. Por outro lado, Danny Ings, Che Adams e Vestergaard fizeram os tentos dos Saints. Por isso, confira algumas estatísticas do duelo realizado em Londres. Segundo a Sky Sports, o time visitante finalizou em maior quantidade no jogo.

Chelsea x Southampton

Posse de bola: 53.4 – 46.6

Total de chutes 11-16

No alvo: 5-6

Fora do alvo: 3-5

Chutes bloqueados: 3-2

Aproveitamento (Passes): 81.7 – 75.7

Escanteios 6-2

Impedimentos: 3-1

Aproveitamento (Desarmes): 43.8 – 38.5

Aproveitamento (Duelos Aéreos) 73.5 – 26.5

Faltas cometidas: 11-9

Defesas dos goleiros: 3-2

Próximos jogos

Primeiramente, o próximo jogo do Chelsea será a estreia na UEFA Champions League. A equipe de Londres recebe o Sevilla, na terça-feira (20), às 16h, em Stamford Bridge. O Chelsea enfrentará Sevilla, Rennes e Krasnodar na primeira fase da competição europeia. Por outro lado, quatro dias depois, o Chelsea tem sua atenção voltada para a Premier League. Posteriormente, os comandados de Frank Lampard medem forças diante do Manchester United. A partida está agendada para sábado (24), às 13h30, no Old Trafford.

Avaliação do SofaScore

O SofaScore, portal esportivo de resultados em tempo real e avaliações, publicou as notas dos jogadores do Chelsea no 3 a 3 contra o Southampton. A nota mais alta foi de Timo Werner, autor de dois gols e uma assistência no jogo. Por outro lado, Kepa Arrizabalaga teve a nota mais baixa dentre os iniciais de Frank Lampard.

Kepa Arrizabalga 5.6, Azpilicueta 6.7, Christensen 6.7, Kurt Zouma 7.1 e Ben Chilwell 7.2; N’Golo Kanté 6.8, Jorginho 7.1 e Mount 6.2, Kai Havertz 6.6 e Christian Pulisic 6.6. Timo Werner 8.9

Por fim, confira o pós-jogo de Chelsea 3-3 Southampton, jogo válido pela quinta rodada da Premier League.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp