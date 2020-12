Anjorin e Gilmour na lista de atletas mais jovens do Chelsea na UCL

Tino Anjorin e Billy Gilmour se tomaram dois dos mais jovens atletas do Chelsea que fizeram suas estreias – e como titulares – pela equipe de Londres na UEFA Champions League. Os futebolistas atuaram no embate contra o FC Krasnodar, na sexta rodada da competição europeia, empate em 1 a 1 no Stamford Bridge. Com 19 anos e 15 dias, Tino Anjorin é o sexto atleta mais jovem que inicia um duelo com a camisa do Chelsea na competição europeia. Por outro lado, Billy Gilmour é o oitavo futebolista mais jovem com 19 anos, cinco meses e 27 dias.

O atleta mais jovem que estreou como titular pelo Chelsea é Josh McEachran. O futebolista entrou em campo com 17 anos e oito meses em um jogo válido pela UEFA Champions League. Na oportunidade, o atleta participou da vitória contra o Zilina, em novembro de 2010, por 2 a 1. O jogo foi realizado em Stamford Bridge e o técnico do clube de Londres era Carlo Ancelotti. O mesmo Ancelotti, técnico do Everton, que comandará os Toffees, no final de semana, contra o Chelsea.

Logo após, Gael Kakuta é o segundo futebolista mais jovem que participou como titular de um jogo da UEFA Champions League. Em dezembro de 2009, o Chelsea mediu forças contra o Apoel (Chipre) e Kakuta entrou em campo com 18 anos e cinco meses. Além disso, Callum Hudson-Odoi completa o pódio de atuação dos atletas do Chelsea mais jovens da Liga dos Campeões da UEFA. Odoi entrou em campo e atuou os 90 minutos no embate contra o Ajax, na temporada passada, vitória por 1 a 0 contra os holandeses. Por fim, Callum tinha 18 anos e 11 meses na ocasião.

Completando o Top 5

Posteriormente, e completando o Top 5, Jeffrey Bruma é ao quarto no ranking. Ele atuou contra o Zilina, no mesmo duelo de Josh McEachran, em 2010, com 19 anos e 10 dias. Por fim, Glen Johnson é o quinto colocado da lista. O lateral atuou no duelo na fase de qualificação em agosto de 1999.

Neste ranking, entre Tino Anjorin e Billy Gilmour, está John Obi Mikel entrou em campo pela UEFA Champions League com 19 anos, cinco meses e cinco dias no ano de 2006. Por fim, o Chelsea enfrentou o Levski Sofia (Bulgária), no mês de setembro.

Em conclusão, Dominic Solanke é o atleta mais jovem do Chelsea que atuou parcialmente em um jogo da UCL. O atacante participou dos 18 minutos finais do embate contra o Maribor, na vitória por 6 a 0, em outubro de 2014. Por outro lado, ele não está na lista por ser uma aparição minoritária quanto aos minutos de jogo.

No plantel 2020/21

Primeiramente, Reece James debutou com 19 anos e nove meses na vitória do Chelsea contra o Lille. O embate teve o placar final de 2 a 1 na temporada passada. Por outro lado, Kurt Zouma tinha 19 anos e 11 meses no duelo contra o Maribor, em 2014. Além disso, vale relembrar que Mateo Kovacic estreou na Champions League com 17 anos e quatro meses pelo Dinamo Zagreb. Em contrapartida, Kai Havertz entrou em campo pela primeira vez na UCL com 17 anos e oito meses, em 2017.

Próximos jogos

Os dois próximos compromissos do Chelsea serão válidos pela Premier League. Primeiramente, na 12ª rodada, o Chelsea viaja até Liverpool para medir forças contra o Everton. O embate está agendado para 12 de dezembro, às 17h (horário de Brasília), no Goodison Park. Por outro lado, o 13º duelo será contra o Wolves, também fora de casa. A partida está prevista para dia 15, às 15h (Brasília), no Molineux.

