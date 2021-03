Abramovich fala sobre paixão pelo futebol, títulos pelo Chelsea

Roman Abramovich concedeu entrevista nesta semana à revista Forbes e contou o porquê de ter investido no futebol e no Chelsea. Ele também falou sobre as conquistas que teve no comando do clube e os planos para o futuro.

O mandatário dos Blues disse que a imprevisibilidade foi um dos fatores que o levou a se apaixonar pelo esporte.

“Havia tanta emoção, tanta excitação. Lembro-me de ter pensado: Quero fazer parte disso! O fato de não existir fórmula definida para vencer partidas de futebol. Um treinador e sua equipe devem considerar muitos fatores ao abordar cada partida. É como se a cada poucos dias houvesse um novo exame e o trabalho que você fez fosse avaliado. Eu gostei, e ainda gosto, da imprevisibilidade e de ver como cada jogo se desenrola. ” – disse.

Abramovich fala de títulos e futuro do Chelsea

Abramovich comprou o clube em 2003 e desde então a história mudou. O time conquistou cinco títulos de Premier League, cinco vezes a FA Cup, três a Copa da Liga Inglesa, duas a Community Shield, duas a Europa League e a taça mais importante, que é a da UEFA Champions League, em 2012.

O proprietário fala sobre a história do Chelsea, a importância dos troféus e felicidade de fazer parte da história do clube.

“Acho que os troféus falam por si e mostram o que nós, como clube, temos conseguido alcançar ao longo destes anos. E é meu objetivo continuarmos ganhando troféus e construir para o futuro. O Chelsea tem uma história muito rica e me sinto extremamente feliz por ter participado nisso. O clube estava aqui antes de mim e estará aqui depois de mim, mas meu trabalho é garantir que tenhamos o maior sucesso possível hoje, e também construiremos isso para o futuro. É por isso que o sucesso de nossa categoria de base em Cobham é tão importante para mim.”

