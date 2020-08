Abraham relembra início no Chelsea e convocação ao English Team

Tammy Abraham viveu seu primeiro ano no elenco principal do Chelsea na última temporada. De imediato foi escolhido para vestir a camisa 9 dos Blues em 2019/2020. Agora o atacante inglês quer evoluir no clube e equipe nacional. Por sinal, a seleção é o grande objetivo de Abraham.

Em entrevista ao site oficial dos Blues o jogador lembrou da sua primeira convocação à equipe de Gareth Southgate. A nomeação veio num momento de grande expectativa pessoal. Após o sucesso nas equipes de base, em novembro de 2018 enfim Abraham integrou o elenco profissional do English Team.

“Alguma coisa dentro de mim dizia que aconteceria. O sentimento de ser convocado para a Inglaterra é algo enorme, porque significa que você está fazendo as coisas corretamente e todos sabem o que você está fazendo”, relembra. Em pouco tempo Abraham passou de admirador dos atletas da equipe principal a companheiro de equipe.

Nesse sentido, como foi realizar o sonho? “A convocação me atingiu. Depois de crescer assistindo jogadores como Harry Kane, Jamie Vardy, Raheem Sterling e Jordan Henderson, estar com eles no mesmo campo e treinar diariamente me deixou louco”, conta. Em conclusão, ao ingressar no time de Southgate o atacante do Chelsea também pode ser a inspiração a outros novatos. “Tempos como aquele você nunca esquece e talvez a geração mais nova esteja olhando para mim também”, salienta.

Do sonho até Wembley

Abraham fez seu primeiro jogo como atacante da seleção no Estádio de Wembley. Antes da partida um filme passou pela cabeça do atacante. “Cheguei ao Chelsea perto dos sete anos. Estava em uma equipe local em Greenwich. Lembro de haver muitas discussões sobre assinar um contrato profissional, porque naquela época eu estava na escola. Muitos garotos estavam no Chelsea em tempo integral, mas eu ainda estava na escola e viajada para treinar duas vezes na semana”, rememora.

Carreira de sucesso na Academia

“Todos os garotos receberam o contrato e a mim não foi oferecido nada. Meus pais me falaram para ter paciência. Eu fui um dos últimos a receber, mas fiquei honrado. Tive que terminar a escola primeiro e depois me mudei”, comenta. Daquele dia em diante, o atacante passou a se destacar na Academia. “Fomos aos jogos e torneios com muita confiança. Tínhamos jogadores inacreditáveis como Dom Solakne, Izzy Brown, Ola Aina, Charlie Colkett, Fikayo Tomori (que está na equipe principal) e Jake Clarke-Salter”, diz Abraham.

Da Academia, Abraham vivenciou alguns empréstimos na Inglaterra. Posteriormente quando Frank Lampard chegou, recebeu a oportunidade de figurar no Chelsea. “Cresci vencendo muitos torneios no Chelsea. Quero olhar para trás quando me aposentar e dizer que deixou tudo no campo, que fiz o melhor que pude. Claro que meus objetivos são a Premier League, Champions League, Copas do Mundo e Chuteiras de Ouro”, finaliza o garoto que continua sonhando em brilhar. Na temporada 2020/2021 Abraham terá mais concorrência no ataque do Chelsea. Ano passado o jovem esteve em 47 partidas, marcou 18 gols e deu sete assistências em todas as competições.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp