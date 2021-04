A classificação na Women’s FA Cup

Na última semana, o Chelsea Women entrou em ação em um jogo solitário após a parada internacional. O confronto era válido pela quarta rodada da Women’s FA Cup, contra o London City Lionesses e as Blues não encontraram dificuldades para vencer.

Goleada e classificação

Em primeiro lugar, Emma Hayes optou por colocar um time misto em campo, considerando a força do adversário e visando poupar para o próximo jogo.

Contudo, as alterações não foram um problema para a equipe. Depois de pressionar nos vinte primeiros minutos, Niamh Charles abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, Jess Carter em escanteio e Melanie Leupolz com um golaço de fora da área deram a vantagem para o Chelsea no intervalo.

Logo após o início da segunda etapa, Drew Spence marcou o quarto e, para finalizar, fez o quinto pouco antes do apito final.

Apesar da vitória, também surgiu uma preocupação, uma vez que a capitã Magdalena Eriksson saiu de campo com uma possível lesão. Entretanto, não há informações certas sobre a situação da zagueira sueca.

Um show a parte da base

Um dos principais atrativos da partida foi, sem dúvidas, a utilização de jovens da base. A lateral Jorja Fox, a meia Charlotte Wardlaw e a atacante Aggie Beever-Jones começaram como titulares.

Ainda que as duas últimas tenham saído no intervalo, suas atuações foram boas. Wardlaw deu a assistência para o gol de Leupolz e Beever-Jones teve algumas chances de gols, incluindo uma bola no travessão.

No final, o principal destaque fica com Fox, que jogou todos os 90 minutos e fez uma excelente partida. A jovem dominou defensivamente o lado esquerdo do campo, além de ter criado boas jogadas ofensivas.

