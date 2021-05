Chelsea Brasil terá semana especial para cobertura da Champions League

Perto da grande final da UEFA Champions League, o Chelsea Brasil preparou uma agenda cheia de conteúdos especiais!

Fique por dentro do dia a dia do Chelsea e se prepare para chegar no clima da final! É a Semana Blue do Chelsea Brasil!

Todos os conteúdos no site podem ser acessados pela tag Semana Blue!

Segunda-feira – 24/05

Textos especiais:

A campanha na Champions League – Fase de Grupos

Queima de etapas para chegar à final em começo de ciclo

Terça-feira – 25/05

Textos especiais:

A campanha na Champions League – Oitavas de final

As coincidências com a campanha de 2012

Quarta-feira – 26/05

Textos especiais:

A campanha na Champions League – Quartas de final

A chegada na final sem expectativas

Live:

Twitter Spaces do Chelsea Brasil – 21 horas, com convidados!

Quinta-feira – 27/05

Textos especiais:

A campanha na Champions League – Semifinal

Como joga o Manchester City?

Mano a mano Chelsea vs. Manchester City – Goleiros e setor defensivo

Live:

YouTube do Chelsea Brasil às 21 horas, com Tiago Santos e seus bluecaps!

Sexta-feira – 28/05

Textos especiais:

Mano a mano Chelsea vs. Manchester City – Meio de campo e ataque

Pré-jogo Especial da grande final!

Live:

Instagram – Chelsea Brasil part. PL Brasil – 21 horas

Sábado – 29/05 – O GRANDE DIA!

Live para acompanhar o jogo no YouTube!

Domingo – 30/05

Live no Youtube para apoiadores repercutindo a final e a temporada do Chelsea – 21 horas

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp