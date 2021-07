Chegou o Bolão Chelsea Brasil – Premier League 2021/22

Diante de toda expectativa para a temporada que se aproxima, o Chelsea Brasil traz uma grande novidade: nosso bolão! Afinal, nada melhor que poder apostar no maior de Londres, que vem forte e pronto para disputar o título do campeonato inglês.

Assim como a oportunidade de estar em contato com torcedores de todo o país, o bolão vai dar como prêmio ao primeiro lugar uma camisa oficial do Chelsea! E não para por ai: o segundo e o terceiro lugares também levarão prêmios incríveis, que com certeza deixarão qualquer torcedor feliz.

Você não vai querer ficar de fora dessa! Então corre porque a temporada já vai começar!

✅ Prêmios para o 1º, 2º e 3º lugar

✅ Palpites somente nos jogos do Chelsea

✅ Grupo exclusivo no whatsapp

✅ APENAS 19,90

✅ Pagamento único

Para mais informações sobre o regulamento do bolão e como se inscrever clique aqui.

