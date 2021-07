O plano Haaland: £86 milhões pelo artilheiro do Borussia Dortmund

Após algumas mudanças no plantel ao final desta semana, o Chelsea parece pronto para assinar com seus primeiros reforços da temporada. De pronto, segundo o jornalista Ian McGarry, do podcast Transfer Window, Erling Haaland já tem apalavrado suas condições para ir aos Blues.

Em síntese, além do atacante do Borussia Dortmund, Marina Granovskaia e Thomas Tuchel estão cientes de que contratarão quatro jogadores antes da Premier League começar.

Declan Rice está nos planos

Tudo indica que ao fim da Eurocopa, o Chelsea já estará em detalhes finais para anunciar Declan Rice, do West Ham. O volante de 22 também interessa ao Manchester United. Mas após os Red Devils injetarem 73 milhões de libras em Jadon Sancho (fora £12M em bônus), é de se imaginar que os rivais não se movimentarão em nova grande transferência.

Portanto o jogador titular do English Team deve ser um dos quatro escolhidos para reforçar o time. Contudo, tudo indica que o investimento em Rice não será barato.

Além de Rice, há em pauta outras opções. E todas para setores diferentes. Contudo, no momento a diretoria foca em avançar as conversas de renovação com Andreas Christensen. Na sequência a prioridade é definir a situação de Hakim Zyiech, que interessa ao Milan.

Por fora, o plano para assinar com novos jogadores segue sendo tocado por Granovskaia, que está priorizando Erling Haaland no momento.

Plano Haaland

A missão de contratar Haaland é muito mais do que somente se reforçar. É uma resposta ao Manchester City, que está bem perto de contratar Harry Kane. Os Citizens podem formar a trinca ofensiva com Raheem Sterling e mais Phil Foden – todos da seleção inglesa.

De pronto, Haaland chegaria a Londres como o nome de ouro dos atuais campeões da UEFA Champions League, com objetivo de ser ainda mais forte nesta temporada. E assim, Chelsea e Borussia Dortmund conversam.

Até o momento é estimado que a proposta em £86 milhões será apresentada aos alemães, onde Haaland ganharia £4,1 milhões anuais. No mais, segundo o jornalista, o atacante já teria dado o “sim”. E ciente de sua desvalorização contratual em 2022, seu time considera vendê-lo nesta janela.

Porém, McGarry destaca que Haaland – cujo empresário é Mino Raiola – não será uma transação fácil de se concretizar. Isso porque seu agente faz um leilão aberto. Ademais, Raiola já conversou com Barcelona, Real Madrid e Manchester City.

Com os catalães focados na permanência de Lionel Messi e os Citizens com Kane, sobra o Real como grande adversário. O polêmico Raiola já disse publicamente não negociar seus jogadores com o United. Portanto sua ida para Old Trafford é considerada baixa probabilidade.

Por fim, a expectativa é de que o norueguês assine neste mês de julho. O Chelsea terá nas próximas semanas, o início de sua pré-temporada. Por fim, antes de jogarem contra o Crystal Palace, o objetivo é de ter ao menos dois dos quatro reforços planejados.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp