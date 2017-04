Uma equipa segura como os campeões

Confesso, caros leitores, que não esperava que o Chelsea derrotasse o Manchester City com a facilidade e demonstrando a superioridade que teve nesta quarta.

Após a derrota com o Palace, duvidava que o Chelsea pudesse ser de novo uma equipa com a confiança suficiente para derrotar uma equipa como o City.

Mas enganei-me. O Chelsea apertou quando devia, mas defendeu coeso quando o teve de fazer e, sem dominar o jogo, pareceu sempre em controlo durante a maior parte dos 90 minutos, e nem o erro garrafal de Courtois tirou confiança à equipa, que soube dar a volta e demonstrou depois inteligência e cultura tática para pressionar quando o devia fazer sem abrir espaços cá atrás perante uma equipa forte ofensivamente como é esta de Guardiola. O Chelsea e Antonio Conte perceberam que este não era um jogo para golear, mas sim um jogo para ganhar. Não valia a pena ir buscar desenfreadamente o 3-1 se isso abrisse oportunidades para o 2-2.

Foi uma exibição confiante, segura e fiável de uma equipa que sabe que tem de ganhar 17 pontos nos próximos 8 jogos para ser campeã. Para isso, não tem de ser brilhante, tem de ser o que foi ontem, tem de ser uma equipa confiante e segura como só os campeões são.

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

