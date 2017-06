Um time formado pelo Chelsea e os finalistas da Champions

Mesmo não estando envolvido, todo amante do futebol internacional vai ficar ligado na grande final deste sábado (3), quando Juventus e Real Madrid decidirão o título da edição 2016/2017 da Uefa Champions League. E, para o torcedor blue, sempre fica aquele sentimento de que o Leão londrino poderia estar lá. Mas, enquanto o sonho do bi não se concretiza, vale acompanhar do jeito que é possível e projetar. Afinal, e se fosse montado um time com os melhores das três equipes em questão? Chelsea, Juventus e Real Madrid. Como ficaria?

Abaixo, listo as opções por posição, para que cada um “crie” a própria equipe, levando em conta os jogadores que mais regularmente compõem as formações titulares de seus respectivos clubes. Volantes e meias ficam juntos neste pacote, dando liberdade para a escolha do melhor esquema tático. É importante destacar que há casos especiais, como o do centroavante Mandzukic, que virou (quase) ponta nas mãos do treinador da Velha Senhora, assim como o meia-atacante Moses, utilizado em praticamente toda a temporada como lateral/ala pelo lado direito no Chelsea, e o lateral Azpilicueta, que atualmente joga de zagueiro também no representante azul. Então, vejamos as possibilidades!

Goleiros: Courtois (CHE), Buffon (JUV) e Navas (RMD)

Laterais da direita: Moses (CHE), Daniel Alves (JUV) e Carvajal (RMD)

Zagueiros: Azpilicueta (CHE), David Luiz (CHE), Cahill (CHE), Bonucci (JUV), Chiellini (JUV), Varane (RMD) e Sérgio Ramos (RMD)

Laterais da esquerda: Alonso (CHE), Alex Sandro (JUV) e Marcelo (RMD)

Volantes/Meias: Kanté (CHE), Matic (CHE), Marchisio (JUV), Pjanic (JUV), Dybala (JUV), Casemiro (RMD), Kroos (RMD) e Modric (RMD)

Pontas: Pedro (CHE), Hazard (CHE), Cuadrado (JUV), Mandzukic (JUV), Bale (RMD) e Cristiano Ronaldo (RMD)

Atacantes: Diego Costa (CHE), Higuain (JUV) e Benzema (RMD)

Técnicos: Conte (CHE), Allegri (JUV) e Zidane (RMD)

Para não ficar travado no muro, deixo minha escalação. Com muitas dúvidas em alguns setores, é claro. Porém, tentando construir um time para entrar em campo, de fato, e não apenas reunir os melhores sem considerar o equilíbrio do todo. Agora é a vez do leitor. Indique a equipe ideal nos comentários, e até a próxima!

Escalação do colunista: Buffon (JUV), Daniel Alves (JUV), Sério Ramos (RMD), Chiellini (JUV) e Marcelo (RMD); Kanté (CHE), Modric (RMD) e Dybala (JUV); Cristiano Ronaldo (RMD), Hazard (CHE) e Benzema (RMD). Técnico: Antonio Conte (CHE).

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

