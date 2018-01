Um reserva para Courtois

Depois da maravilhosa notícia do nosso colunista Túlio Henrique, sobre Thibaut Courtois (Provável renovação de Courtois é um alívio para o Chelsea), precisaremos, também, pensar em um reserva imediato.

Atualmente o Chelsea possui três goleiros, além de Courtois, a saber:

Thibat Courtois , Belga, 25 anos.

, Belga, 25 anos. Willy Caballero , Argentino, 36 anos

, Argentino, 36 anos Eduardo, Português, 35 anos.

Português, 35 anos. Matej Delac , Croata, 25 anos.

, Croata, 25 anos. Jamal Blackman, Inglês, 24 anos.

Thibat Courtois é, sem dúvida, um dos maiores goleiros do mundo. No Chelsea desde Julho/11, adquirido do KRC Genk da Bélgica por £8 milhões, passou por duas temporadas no Atlético de Madrid (que pagou mais de 1 milhão de libras pelo seu empréstimo), e, quando voltou, forçou a ida da lenda Petr Cech para o Arsenal. Atualmente recebe £120.000 semanais, e está com mais 1 ano e meio de contrato (vencimento em Julho de 2019).

Provavelmente, ao renová-lo, receberá algo em torno de £ 200.000 semanais. Disputou 137 partidas pelo Chelsea, não sendo vazado em 63 delas (mais de 45%). Isso significa que, a cada 20 partidas que o Belga é titular, o Chelsea não toma gols em nove.

Willy Caballero, veio sem custos do Manchester City. Com contrato vencendo no final de junho de 2018, recebe £ 40.000 semanais. Só veio para o Chelsea devido a venda de Asmir Begovic para o Bournemouth por £ 10.35 milhões.

Já disputou quatro partidas com o Chelsea (3 pela EFL Cup e 1 pela FA Cup), tendo levado três gols: 1 do Nottingham Forest, 1 do Everton e 1 do Bournemouth, todos pela EFL Cup.

Eduardo está no Chelsea desde a temporada 16/17 e veio do Dinamo Zagreb por uma taxa não declarada. Na temporada 2016/2017 ficou duas vezes no banco pela Premier League (derrota de 2×0 para o Manchester United e vitória de 4×3 contra o Wattford. Continuou mais três vezes no banco pela FA Cup (vitória de 4×1 contra o Peterborough, vitória de 4×0 contra o Brentford e vitória de 2×0 contra o Wolves).

Para encerrar, ficou mais uma vez no banco na derrota pela EFL Cup contra o West Ham). Como Cabellero, tem contrato até Junho de 2018, e recebe £ 10.000 semanais.

Matej Delac, de 25 anos, está no Chelsea desde 2010/2011, adquirido por £ 2.70 milhões do Inter Zapresic da Croácia. Desde esta época, já foi emprestado para as seguintes equipes: Vitesse Arnhem (Holanda), C. Budejovice (República Checa), Vitória Guimarães (Portugal), NK Inter Zapresic (Croácia), FK Vojvodina (Sérvia), FK Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), Athlétic Club Arlésien (França), FK Sarajevo (Bosnia-Herzegovina) e Royal Excel Mouscron (Bélgica).

Atualmente, encontra-se no Chelsea, como 4o. goleiro. Também tem o seu contrato com término em Junho de 2018. Nunca disputou nenhuma partida (ou ficou no banco) pelo Chelsea.

E, por fim, Jamal Blackman. Cria do Chelsea, também já foi emprestado para diversas equipes (Sheffield United, Wycombe Wanderers, Östersunds FK da Suécia e Middlesbrough FC). Atualmente está no Sheffield United. Foi titular até o início de Dezembro, quando foi para o banco de Simon Moore. Porém, por mais incrível que possa parecer, Jamal já ficou no banco de reservas do Chelsea em quatro ocasiões, todas pela EFL Cup.

Na temporada 2012/2013, contra as equipes do Swindow Town (vitória de 2×0), Arsenal (vitória de 2×0) e Sunderland (derrota por 2×1 na prorrogação) e na temporada 2014/2015, contra o Warsall FC (vitória por 4×1).

#GOBlues!!!!

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

