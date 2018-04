Sequemos o Tottenham (e o Liverpool)

A imagem acima mostra o momento exato que Fàbregas converte o gol solitário do Chelsea frente ao Swansea, 1 a 0. Com a vitória no Swansea Stadium, o Chelsea diminuiu para apenas dois pontos a diferença para o 4º colocado na Premier League. Porém, o Tottenham tem um jogo a menos, que será disputado contra o Watford, em Wembley, na segunda-feira, às 16:00.

No campo das hipóteses, o Watford precisa de quatro pontos (em três jogos), para se livrar de vez do rebaixamento (o Southampton possui 32 e poderá chegar a 41). Atualmente, a equipe dos brasileiros Richarlison e Gomes está com 38. Porém, está na curva descendente, não vencendo nos últimos seis jogos na Premier League (quatro derrotas e dois empates). Sua última vitória foi no dia 3 de março, contra o West Brom, por 1 a 0.

Caso o Tottenham empate com o Watford, a próxima partida das duas equipes, poderá ser considerada “de vida ou morte“, porém, não apenas para os times que buscam a ida a Champions 2018-2019, mas, principalmente, para seus adversários.

West Bromwich

Depois de uma série de 9 derrotas consecutivas, o West Brom demitiu Allan Pardew, e os Baggies, renasceram das cinzas. Desde que assumiu, o técnico interino Darren Moore coleciona dois empates e duas vitórias, sendo um empate contra o Liverpool e uma vitória contra o Manchester United em pleno Old Trafford. Seu próximo jogo é contra o próprio Tottenham, em Hawthorns, o estádio do West Brom. Uma vitória é imprescindível para, pelo menos, não ser rebaixado automaticamente. Será um jogo difícil para o Tottenham, no próximo dia 5 de maio (sábado), e de extrema importância para as pretensões do Chelsea.

Liverpool

Para quem imagina que o Liverpool está tranquilo por virtualmente disputar a final da Champions após longos 13 anos de espera, está bem enganado. Isto porque, caso o Liverpool perca para o Real Madrid ou para o Bayern, poderá não se classificar para a próxima Champions. E isto, não é algo impossível. Atualmente, o Liverpool possui 72 pontos em 36 jogos. O Chelsea, com a vitória de hoje, tem 66, com um jogo a menos. Caso o Chelsea vença o Liverpool no próximo domingo (6 de maio), o Chelsea estará a três pontos do Liverpool, porém, com um jogo a menos. Isto fará com que três equipes (Liverpool, Tottenham e Chelsea), disputem a última vaga da Premier League. Caso o Liverpool vá para a final da UCL e vença o Real Madrid ou o Bayern, estará automaticamente classificado para a próxima Champions League.

Porém, de acordo com o regulamento da UCL 2018-2019, o 5º colocado da Premier League não disputará a Champions League. Caso você pergunte, porque então, nesta atual Champions League, cinco equipes da Inglaterra disputaram o torneio (Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool e Tottenham), lembre-se que, na temporada da Premier League 2016-2017, os quatro colocados foram (na ordem): Chelsea, Tottenham, Manchester City, Liverpool. O Manchester United somente classificou-se para a UCL porque venceu a Europa League 2016-2017.

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

