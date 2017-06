Quem pode agregar força ao Chelsea nesta temporada?

Mais uma semana de mercado de transferência segue com novidades na Europa, entretanto pouco deve mudar no Chelsea devido ao contrato com a Adidas. Nesse meio tempo não teremos o prazer de noticiar chegadas e o ritmo segue devagar, quase parando.

Sendo assim, aproveito minha coluna de domingo junino para questionar aos meus amigos do Chelsea Brasil: quem deveria desembarcar nos Blues? Não digo quem gostaríamos e sim quem realmente poderia agregar ao elenco de Antonio Conte para uma temporada mais competitiva, já que disputaremos Liga dos Campeões, Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Copa da Liga.

A cada ano o mercado torna-se mais rígido e disputado. As regas do Fair Play financeiro limitam gastos, o que é bom para evitar absurdos em contratações e concorrência desleal como já houve (porém o mercado chinês deve ser revisto). Retorno ao meu questionamento. Se vocês estivessem na posição de contratar peças para o elenco, quem contratariam?

Diferentemente dos jogos como Football Manager, contratações no futebol real são complexas e devem ser pesadas por suas consequências positivas e negativas. Diante disso, analisando o cenário do Chelsea na atual conjuntura três posições precisam urgentemente de reforços: o sistema defensivo (peça de reposição), a criação (não podemos depender de um único jogador) e um jogador decisivo (Diego Costa é carta fora do baralho).

Com a possível chegada de Bakayoko o meio campo se fortalece, porém não é o suficiente para o Chelsea fazer frente às grandes forças da Europa. Se o título da Liga dos Campeões for uma ambição, muito mais precisa ser feito. A equipe de Conte hoje é forte de certo modo, ao mesmo tempo em que se enfraquece em determinados pontos.

Todos esperam a chegada da Nike para as novidades aparecerem em Londres. Independente dos nomes apresentados, certas posições merecem atenção para que o Chelsea ganhe força nessa temporada. E ai amigos, agora quero ouvir a opinião de vocês…

