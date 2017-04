Quem é mais importante para o Chelsea?

Na semana passada falei com vocês sobre reforços que poderiam chegar ao Chelsea para a próxima temporada, para disputar a Champions League e gostei muito da participação dos fãs dos Blues que trouxeram excelentes sugestões (retomarei esse assunto em breve).

Porém, o que chamou atenção na mídia internacional nessa semana foi vários nomes do time associados com possíveis transferências.

Os belgas Thibaut Courtois e Eden Hazard estão tendo seus nomes ligados ao gigante Real Madrid. Reportes do The Guardian dão conta de que o time espanhol está disposto a pagar 100 milhões de libras ao Chelsea pelo meia e que o principal alvo do time para substituir o oscilante Keylor Navas nos Blancos seria Courtois e não mais David de Gea. Não apenas isso, mas Diego Costa esbanjou honestidade em entrevista à rádio espanhola Cadena Ser e admitiu que fez de tudo para sair do Chelsea no começo da temporada e que qualquer coisa pode acontecer no futuro.

Os jogadores não têm contratos longos com o time, exceto Hazard. Courtois tem contrato com o Chelsea apenas por mais duas temporadas, assim como o brasileiro naturalizado espanhol, enquanto que nosso camisa 10 tem contrato até 2020.

Em minha opinião esses três jogadores são os mais importantes do time, juntamente com N’Golo Kanté (que tem contrato até 2021) e a perda de um já seria difícil de ser suprida, quanto mais dos três.

Não acredito que todos saiam, muito menos que o Real Madrid consiga tirar duas de nossas maiores estrelas em uma única janela. Mas ao mesmo tempo também não acredito que consigamos segurar os três.

A política do clube sempre foi de fazer o que o jogador pede. Estrelas como Kevin de Bruyne e jogadores como Romelu Lukaku e André Schürrle estão entre os casos que pediram ao clube para serem negociados e o Chelsea os liberou por quantias que podem até serem consideradas modestas, principalmente no caso dos belgas.

Por um lado, pode ser difícil para a comissão técnica motivar um jogador que gostaria de estar em outro lugar e a propensão de haver problemas de vestiário e relacionamento com o treinador são bem maiores em casos assim (vide Diego Costa que teve um pequeno desentendimento com Conte no começo do ano, chegando a perder partida, ainda que por uma contusão menor que teria sido o estopim da briga).

Mas essa posição frouxa do clube em relação aos atletas que possuem contrato também é preocupante. Times como Barcelona e Real Madrid sempre terão um apelo que o Chelsea sequer pode sonhar em ter. Não apenas pelos títulos (dominando La Liga e Champions League nos últimos anos), mas também por toda mística e aura que cerca os grandes espanhóis. Quase todo jogador sonha em um dia defender um desses times.

Logo, não é de se surpreender que um jogador fique balançado com propostas vindas da Espanha, mas não estaria na hora da diretoria ser mais enérgica? Não é à toa que os nomes que circulam pela mídia sejam os das maiores estrelas do time, pois são os únicos que atrairiam clubes do porte de Real Madrid. Nesses casos, acredito que deveríamos ser mais firmes. Todos os jogadores possuem contratos vigentes e salários altíssimos. Stamford Bridge não é a casa da mãe Joana, não é só chegar e levar porque o jogador pediu.

Acredito que um dos três de fato saia do time nessa janela, mas espero que não seja Eden Hazard, que realmente é a joia do time. Apesar de ser um dos melhores, se não o melhor goleiro do mundo, é mais fácil substituir Courtois do que o seu compatriota e mesmo com o infeliz histórico que o Chelsea tem com atacantes, Diego Costa também seria menos trágico do que perder a maior estrela do time.

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

