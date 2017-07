Próxima adversária do Chelsea, Inter já ganhou, perdeu e empatou na pré-temporada

Sétima colocada do último Campeonato Italiano, a Internazionale é a próxima equipe a desafiar o Chelsea nos preparativos para a temporada 2017/2018, pela Champions Cup. A partida acontecerá no próximo dia 29, sábado. Antes, os italianos estreiam na competição de Cingapura nesta quinta-feira (27), no National Stadium, mesmo palco que recebeu o primeiro jogo da chave, em que os Blues foram derrotados pelo Bayern na terça, por 3 a 2. Também será neste local que o time inglês duelará com o de Milão.

Ao contrário dos comandados de Antonio Conte, que lutam em apenas uma frente, a Inter está em dois dos três torneios simultâneos da Champions Cup. Na chave realizada em território chinês, venceu o Lyon, segunda-feira (24), por 1 a 0.

No total, até aqui, os Nerazzurris têm duas vitórias, um empate e uma derrota nesta pré-temporada. Começaram com triunfo sobre o Wattens, da Áustria, por 2 a 1. Depois, perderam para o Nurnberg (Alemanha), pelo mesmo placar. Na sequência veio a igualdade com os também alemães do Schalke 04: 1 a 1. Por fim, após esses três amistosos, os representantes de Milão levaram a melhor sobre os franceses no primeiro compromisso pelo certame que rende taça. Pinamonti, Rover, Eder, Murillo e Jovetic foram os autores dos gols da equipe treinada por Luciano Spalletti nesta jornada, com um tento para cada.

Em breve, o embate da Inter será com os londrinos. Vale a recuperação para o atual campeão inglês. No caso do clube da Itália, está em jogo a oportunidade de projetar uma nova fase, já que não obtiveram vaga para nenhuma competição europeia e terão somente as disputas nacionais, quando a bola rolar pelo que os portugueses chamam de “época” 2017/18.

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea.

