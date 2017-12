A primeira taça pode estar logo ali

Foi suado, foi difícil, mas foi. O Chelsea chegou às semifinais da Copa da Liga Inglesa após três temporadas – em 2014/15, ano do último título. Chegando ao atual ponto da temporada, chegar a essa fase do campeonato é muito importante para as aspirações do time na temporada.

Já conversamos aqui sobre as prioridades e contextos de cada torneio em 2017/18. A Copa da Liga pode, de fato, ser a maior chance de títulos na temporada. Os já conhecidos percalços na Premier League, somados à natural dificuldade para enfrentar o Barcelona na Champions League podem deixar os Blues apenas com as copas. E aqui está uma delas.

Nos dias 9 e 23 de janeiro, o Chelsea enfrenta o Arsenal, que recentemente não vem sendo motivo de preocupações em Stamford Bridge. Vencendo o confronto, pode vir o grande desafio: uma final contra o City de Guardiola. Mas aí é tudo ou nada. Um jogo pelo troféu, algo que está muito distante em todas as outras competições.

Começando a terrível sequência de fim de ano, o Chelsea dá bons primeiros passos. Quem sabe daqui a duas semanas possamos falar dos campeonatos com outros olhos, em outras condições. É a hora da magia do natal entrar em cena também dentro de campo.

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

