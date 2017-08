Pelo Everton, Rooney jamais fez gol ou venceu o Chelsea

Após a vitória aliviante no clássico com o Tottenham, o Chelsea retorna a campo no próximo domingo (27), às 9h30 (de Brasília), quando receberá o Everton. Treze anos depois, os azuis de Londres voltarão a enfrentar Wayne Rooney trajado com camisa do clube de Liverpool.

Em 4 de dezembro de 2002 aconteceu o primeiro embate. Na ocasião, jogando em casa, os Blues golearam por 4 a 1, em duelo da Copa da Liga, sem gol de Rooney pelo lado adversário. Foram cinco encontros oficiais entre as equipes, tendo o referido jogador em ação, sendo que somente no último deles não houve triunfo do representante da capital: empate sem gols em Stamford Bridge, no dia 17 de abril de 2004. O curioso é que o Leão de Londres jamais sofreu gol do atacante da camisa 10, enquanto ele também vestia azul.

A partir de 2005, os confrontos contra Wayne já passaram a envolver o Manchester United, e não mais o time de Goodison Park. Desde então, o comandante da linha ofensiva vermelha marcou nove gols no atual campeão inglês, sendo seis pela Premier League e os demais distribuídos igualmente entre Champions League, FA Cup e Supercopa da Inglaterra, num total de 35 jogos, segundo dados do site ogol.com.

Em toda a carreira, ele balançou as redes deste adversário em 23% das partidas, chegando a ficar até 15 jogos em “jejum”, justamente os primeiros. O melhor desempenho ocorreu no 3 a 3 da PL de 2012, dentro de Stamford, quando anotou dois. E o último tento foi “fabricado” em 2013, mais precisamente no dia 10 de março, num empate por 2 a 2 em Old Trafford, válido pela FA Cup. Já são cinco enfrentamentos sem a marca do (agora) ex-United.

Neste histórico entre atleta e clube, o Chelsea soma 13 vitórias (aproximadamente 37,1%), Rooney levou a melhor nove vezes (25,7%) e o número de empates se iguala (com o perdão da curiosa redundância) ao de triunfos londrinos.

A quatro dias de um novo encontro, o atacante anunciou, nesta quarta (23), sua aposentadoria da Seleção Inglesa, negando o convite do treinador Gareth Southgate para as rodadas das Eliminatórias contra Malta e Eslováquia.

Domingo será escrita mais uma página deste “livro”. Ainda que os secadores blues já estejam em ação, é bom ficar de olhos abertos, pois Guardiola e o Manchester City sentiram o golpe na segunda-feira, durante o 1 a 1 que teve gol da fera em pleno território inimigo.

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea.

